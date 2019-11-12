Как "выжить" в офисе: Супрун дала советы

В 2019 году работникам уже недостаточно просто платить хорошую зарплату. Ведь работа в офисе без сочетания с физическими нагрузками, правильным питанием и постоянным сидением за столом может вызвать огромные проблем со здоровьем.

В этом убеждает бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные зарубежных исследователей, которые установили, что офисный работник будущего будет иметь как минимум согбенную спину, варикоз, сухие красные глаза и большой живот. Поэтому на свой странице в Facebook она поделилась советами, как это предотвратить.

"Все больше людей работают в якобы комфортных офисах, с бонусами в виде печенья, кино и массажа прямо на рабочем месте, а не на опасных производствах. Например, в США 8 из 10 трудоустроенных людей являются офисными работниками, которые сидят за столом. Но эта тенденция также подрывает здоровье работников, хотя не так очевидно", — отметила врач.

Супрун дала советы для "выживания" в офисе report.if.ua

По словам Супрун, ученые и медики давно сходятся во мнении, что сидение — это как новое курение. Ведь, по данным исследований, свыше четырех часов пребывания сидя перед экраном компьютера увеличивают риск смерти от многих болезней на 50%. А риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 125%.

Поэтому, советует эксперт, в течение рабочего дня нужно устраивать перерывы, чтобы подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом.

Она поделилась несколькими ссылками на простые упражнения, которые помогут на 72% снять напряжение в спине и шее после. Также подчеркнула, что регулярные разминки на рабочем месте уменьшают стресс и физическую нагрузку, улучшают настроение. А своевременные перерывы минимизируют дискомфорт без потери производительности.

Модель Эмма — так будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе Metro

Конечно, совсем избавиться от сидения перед экраном не удастся, поэтому, советует Супрун, единственный выход — сидеть правильно и заботиться об осанке.

Кроме этого, офисным работникам врач посоветовала продумано относиться к своему рациону и питаться сбалансировано. В частности, пищу готовить дома и носить ее с собой на работу.

"Так вы можете контролировать содержание своей тарелки и позаботиться о том, чтобы там было меньше сахара и жира, а больше овощей и фруктов", — говорит Супрун и добавляет, что о скором перекусе, то есть снеках на работе и вообще лучше забыть.

Регулярные разминки на рабочем месте уменьшают стресс stm.net.ua

Эксперт также дала советы по эмоциональному выгоранию, сверхурочной работе и переутомлению. Она отметила, что предотвратить это помогут работодатели: обеспечить комфортные условия для отдыха сотрудников в офисе, давать больше дней оплачиваемого больничного, чтобы они заботились о своем здоровье. Если же эмоциональное выгорание все равно постигло работника, в таком случае следует своевременно менять условия работы или даже вид деятельности.

Врач отметила, что существенно влияет на самочувствие, а значит и на производительность сотрудника качество воздуха. Поэтому в офисах должны быть тщательно продумана система вентиляции, обеспечены отдельные места для курения, "open space" и т. д.

Офисным работникам нужно питаться сбалансировано lenta.ua

Кроме этого, на работе у сотрудника должен быть свободный доступ к качественной питьевой воде, а в целом рабочее место — с максимальным проникновением естественного света.

"Далеко не все офисные работники могут стать фрилансерами или поехать зимовать к океану, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье. Поэтому, чтобы они не теряли мотивацию и здоровье, нужно заботиться о том, чтобы рабочие условия были безвредны. Сотрудникам нужны комфортные офисы и полезные "бонусы", а не печенье", — подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании ученые показали, как примерно будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе. В частности, они представили модель женщины, которую назвали Эмма. Как рассказал эксперт по поведению Уильям Хаем, в будущем работники будут страдать от проблем со здоровьем ничуть не меньше тех, которые трудились еще до промышленной революции.

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