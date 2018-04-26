Суд снова восстановил скандальную Амосову в должности ректора НМУ Богомольца

На сайте Национального медицинского университета имени Богомольца опубликовано постановление Печерского районного суда Киева от 23 апреля об удовлетворении иска экс-ректора учебного заведения Екатерины Амосовой.

Согласно решению судьи, ее должны восстановить на работе и выплатить заработную плату за время вынужденного прогула, передает ZN.ua.

"Заявление представителя истца об обеспечении иска в деле по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения, третье лицо: Национального медицинского университета имени Богомольца, о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить", – сказано в документе.

Кроме того, суд постановил запретить министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

"Определение подлежит немедленному исполнению со дня его вынесения независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", – сказано в решении суда за подписью председательствующего судьи Виталия Писанця.

Напомним, 20 февраля Амосову отстранили с должности на время служебной проверки. Причина - срыв лицензированного тестирования для студентов-стоматологов.

Она назвала решение незаконным и заявила об угрозах со стороны Минздрава.

Позже Административный суд Киева восстановил Амосову в должности.

30 марта, на заседании комиссии МОЗ с заслушивания отчетов ректоров медицинских университетов работу Екатерины Амосовой за 2017 признали неудовлетворительной. Сама ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже один раз переносили.

В тот же день был подписан приказ о расторжении контракта с Амосовой, согласно которого она была освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля 2018 года.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о скандале, который развернулся вокруг ректора НМУ.