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Стрессы и генетика: названы причины возникновения синдрома раздраженного кишечника

1.2т
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По данным Всемирной организации здравоохранения, от синдрома раздраженного кишечника страдает около 20% населения планеты – фактически, каждый пятый человек. В развитых странах этот синдром является вторым по распространенности заболеванием после простуды. Об этом говорится в статье OBOZREVATEL.

Статистика свидетельствует, что женщины страдают от СРК вдвое чаще, чем мужчины. Средний возраст больных этой загадочной болезнью составляет 30-40 лет.ю чаще всего это население больших городов.

К ключевым симптомам СРК врачи относят метеоризм, расстройства стула, частый боль в области живота, ощущение вздутия и регулярное урчание в желудке, ложные позывы к дефекации. Такой широкий спектр симптомов приводит к тому, что врачи часто ставят пациентам ложные диагнозы – и, соответственно, назначают неправильное лечение, которое не дает результатов.

Из-за трудностей диагностики заболевания и недостатка осведомленности о его природе и протекании у людей, более 70% больных вообще не обращаются к врачу со своей проблемой, считая, что ее симптомы – следствие неправильного питания или особенность организма.

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Наследственная предрасположенность к развитию СРК действительно является одной из ключевых причин проявления заболевания. Стимулируют развитие СРК также постоянные стрессы, сильные переживания (например, из-за личных трагедий или нервного ожидания важных событий). Запустить СРК может также чрезмерное употребление продуктов, содержащих усилители вкуса, подсластители, полиолы, фруктаны, иногда катализатором может стать также употребление экзотической пищи.

Совокупность этих факторов приводит к нарушению взаимосвязи между мозгом и кишечником, что провоцирует сбои в нормальном функционировании пищеварительной системы и вызывает микровоспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника.

Подробнее о синдроме раздраженного кишечника, его симптомах и лечении – читайте здесь.

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