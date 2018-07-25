Страшные болезни: ученые указали на новую опасность сахара

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что добавление двух с половиной ложек сахара в чай увеличивает риск развития сенильной деменции или болезни Альцгеймера.

Выводы специалистов были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго, сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2226 человек, которые не имели признаков деменции. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они указывали, добавляли ли сахар в пищу и в напитки и в каком объеме. При этом у 429 человек в течение семи лет развилась болезнь Альцгеймера.

Оказалось, что у людей, которые ежедневно добавляют 30,3 грамма сахара в пищу, риск сенильной деменции увеличивается на 33 процента по сравнению с теми, кто употребляет 5,8 грамма сахара в день.

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Также ученые показали, что любители сладких напитков, в том числе пуншей и фруктовых соков, на 27 процентов чаще страдают от болезни Альцгеймера, а постоянно пьющие подслащенные газированные напитки — на 54 процента.

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