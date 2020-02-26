Страшнее, чем коронавирус: болезни, убивающие за день

Ещё вчера человек был здоров и полон планов, но за какие-то сутки непонятный недуг унёс его жизнь.

Скоропостижная кончина всегда трагична и вызывает тревогу окружающих. Чтобы не волноваться напрасно, лучше знать врага в лицо и вовремя обращаться к медикам. Какие симптомы не стоит игнорировать, вы узнаете из этой статьи.

Ишемическая болезнь сердца

Не секрет, что патологии сердечно-сосудистой системы входят в топ десятку причин смертности в мире.

Самой опасной формой этой болезни называют инфаркт миокарда. По сути — это поражение среднего мышечного слоя сердца.

Ишемическая болезнь сердца

Считается, что умереть от инфаркта могут люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца. Однако человек, который никогда не наблюдался у кардиолога, тоже не застрахован от такой беды. Нередко признаки угрозы жизни отсутствуют, а гибель происходит за минуты.

Одной из причин инфаркта часто выступает тромб. Он закрывает просвет кровеносного сосуда. Поток крови к сердечной мышце прекращается, и в груди возникает нестерпимая боль. В течение двух часов человека можно спасти. После остановки сердечной деятельности в клетках мозга уже через 3-5 минут происходят необратимые изменения. Нередко случаи внезапной сердечной смерти происходят во время сна.

Инсульт головного мозга

Инсульт — это нарушение мозгового кровообращения. Когда клетки головного мозга лишены кислорода, поступающего с током крови, они отмирают.

Инсульт головного мозга.

Чаще всего встречается ишемический инсульт, когда тромб закупоривает артерию.

Гемморагический инсульт возникает при разрыве кровеносного сосуда. Происходит кровоизлияние в мозг.

Признаки инсульта:

нарушение сознания

тошнота

головная боль

судороги

При отсутствии медицинской помощи итог может быть печальным.

Внематочная беременность

Эта женская патология наступает, когда эмбрион прикрепляется вне тела матки. Несколько недель беременность развивается, затем подросший плод неизбежно разрывает окружающие ткани и сосуды. Происходит отслойка плодного яйца и внутреннее кровотечение.

Признаки заболевания:

кровянистые выделения

бледность кожи

обморочное состояние

боль в нижней части живота

Внематочная беременность.

Если есть опасения, что беременность развивается вне матки, надо вызвать скорую помощь. В некоторых случаях женщина умирает за считанные часы от острой кровопотери или перитонита.

Туляремия

Туляремию нельзя назвать массовой болезнью, но подхватить эту инфекцию не так уж сложно. Разносчики инфекции — насекомые и дикие грызуны. Чаще всего заражение происходит на природе, но нельзя исключать городские свалки и подвалы, населённые крысами и мышами.

Источники заражения туляремией

У заболевшего наблюдается лихорадка, интоксикация организма, головная боль. Болезнь может развиваться недели, а может свалить человека за пару часов.

Холера

Болезнь кажется пережитком прошлого, тем не менее она представляет опасность и по сей день.

Существуют молниеносные формы течения холеры, при которых возможен летальный исход за сутки.

Больной холерой

Эту острую кишечную инфекцию вызывают бактерии. Инфекция передаётся через грязные руки, плохо вымытые продукты, сырую воду.

Диарея и рвота резко обезвоживают организм и приводят к гибели заражённого человека.

В мире до сих пор есть регионы, где распространена эта болезнь. Вспышки холеры возникают после различных стихийных бедствий, когда недоступна чистая вода и невозможно выполнять требования гигиены.

Даже в век технического прогресса человек остается уязвим ко всякого рода болезням. Отдельные недуги могут в одночасье оборвать нашу жизнь. Методы профилактики большинства смертельных болезней всем хорошо известны: регулярная диспансеризация, соблюдение норм гигиены, здоровый образ жизни.

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