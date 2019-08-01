Система EOS в диагностике пациента

За свое открытие французский физик Жорж Шарпак в 1992 стал лауреатом Нобелевской премии. Его изобретение легло в основу системы диагностической визуализации EOS. Израиль стал первой страной, где система была внедрена в работу детской больницы "Дана Дуэк" медицинского центра "Ихилов". На данный момент это единственная клиника на всем Израиле, которая работает на подобном оборудовании.

Сканирование пациента в положении стоя – это главное новшество системы EOS, позволяющее производить трехмерную (3D) реконструкцию изображений. Система, получив результаты рентгеновского сканирования, которое совершается в двух плоскостях, интегрирует их и проводит реконструкцию уже в 3D пространстве. Важно отметить, что данная процедура предполагает низкодозовые излучения.

Снижение дозовой нагрузки при использовании системы EOS

Бесспорным преимуществом технологии EOS являются низкие дозы излучения. Например, по сравнению с общей радиографией – в 2-3 раза, с компьютерной томографией (КТ) – в 20 раз. 85% – настолько ниже нагрузка на организм при снимках позвоночника, чем при компьютерной радиографии (КР). Однако по качеству система визуализации EOS превосходит этот метод. Если говорить о сканировании нижних конечностей и позвоночника, излучаемая доза будет на 50% меньше, чем при использовании такого метода, как прямая цифровая радиография (DR). Визуальное исследование нижних конечностей – оси и структурных деформаций, проводится с дозовой нагрузкой, которая на 95% ниже, чем при использовании компьютерной томографии. Также, согласно протоколу проведения исследования, существует режим со сверхнизким облучением, который еще в 10 раз ниже по сравнению с вышеуказанным.

Как говорит доктор Дрора Овадьи, заведующий ортопедическим отделением в детской больнице "Дана Дуэк" в Медицинском центре "Ихилов", преимущество в виде сниженной дозы при обследовании очень важно для детей, которые из-за состояния здоровья вынуждены часто делать снимки. Это может быть необходимым при деформациях позвоночника, таких как сколиоз. По словам доктора, новаторство этой системы позволяет врачам контролировать развитие заболевания с целью наилучшего ведения больного.

Еще одним несомненным плюсом технологии является время, необходимое для проведения сканирования. Длительность процедуры составляет 10-15 секунд. Также система диагностической визуализации EOS дает возможность получить снимки в масштабе 1:1, то есть в натуральную величину, что крайне полезно в планировании хирургических операций и отслеживании течение болезней суставов и костей.

Высокая точность изображения – шаг к точной диагностике

По словам доктора Овадьи, с помощью точных 3D изображений детей в полный рост (позвоночника и нижних конечностей) врачи имеют возможность изучать взаимодействие между суставами и прочими элементами опорно-двигательной системы. Это позволяет оценить осанку и нагрузку на разные части скелета, а также проверить суставы, связки и кости с разных ракурсов.

Подобные изображения позволяют докторам детально изучить все части организма на одном скане, что очень удобно и не требует использования нескольких отдельных снимков для получения общей картины. Эта технология очень ценна для диагностических целей и дает возможность рассмотреть все особенности опорно-двигательной системы конкретного организма, что необходимо для постановки точного диагноза, который и определяет дальнейшее лечение, объясняет доктор.

В каких случаях нужно использовать диагностическую визуализацию EOS?

Использование аппарата EOS показано пациентам с искривлениями позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз), деформациями таза, бедер и коленей. Этот метод диагностики позволяет эффективно оценить длину и конфигурацию нижних конечностей, а также осевое перекручивание их костей. Технология подходит для измерения физиологических параметров позвоночника (например, сколиоз, кифоз), а также рассчитать и соотнести их с показателями нормы для последующего хранения в системе.

Обследование позвоночника в случае идиопатического сколиоза – ортопедического заболевания с деформацией позвоночника в трех плоскостях, ранее имело ряд ограничений, что связано с использованием двухмерной визуализации. При этой форме искривления, как известно, рутинные снимки не дают точной информации об аксиальной плоскости, не позволяя оценить повороты позвонков. Благодаря системе диагностической визуализации EOS возможны более точные измерения для лучшего понимания состояния позвоночника при трехмерной деформации.

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