Медстрахование в Украине: рейтинг компаний

Принятие реформы здравоохранения в Украине предусматривает переход медицинских услуг на новый уровень, включая покрытие обслуживания за счет страхования.
Добровольное медицинское страхование, несмотря на небольшой объем в общем количестве страховых полисов, уверенно набирает обороты. Независимый информационный ресурс MEDS опубликовал рейтинг компаний по медицинскому страхованию в 2019.
В тройку лидеров вошли Альфа Страхование, АХА Страхование и ТАС СГ, совершив выплат на сумму 101622, 117382 и 37728 тысяч гривен. Далее расположились:
Украинская страховая группа;
Колоннейд Украина;
Уника;
Провидна;
ИНГО Украина;
Универсальная;
Аско-Донбасс Северный;
Альянс.
Уровень их выплат составил от 52 до 68%, за исключением компании Аско-Донбасс Северный – 35, 3%.
Рейтинг от MEDS
Скриншот
По сравнению с 2018 годом компании Нефтегазстрах, PZU Украина, Краина не вошли в 10 лучших, по мнению MEDS.
Медстрахование дает возможность получить помощь в любое время и без очередей. Оно может быть добровольным – когда платит человек или его работодатель, или обязательным – страховка от работодателя или государства.
Иллюстрация
Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию в Украине отражает такие показатели деятельности, как:
уровень спроса на услуги;
величину страховых выплат и скорость их осуществления;
степень ответственности компании перед страховщиком;
уровень профессионализма персонала.
Ранее MedOboz писал, что теперь получить больничный можно и у частного врача. Порядок выдачи документов был опубликован на сайте Минздрава.
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