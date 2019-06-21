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/Страховая медицина

Медстрахование в Украине: рейтинг компаний

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Принятие реформы здравоохранения в Украине предусматривает переход медицинских услуг на новый уровень, включая покрытие обслуживания за счет страхования.

Добровольное медицинское страхование, несмотря на небольшой объем в общем количестве страховых полисов, уверенно набирает обороты. Независимый информационный ресурс MEDS опубликовал рейтинг компаний по медицинскому страхованию в 2019.

В тройку лидеров вошли Альфа Страхование, АХА Страхование и ТАС СГ, совершив выплат на сумму 101622, 117382 и 37728 тысяч гривен. Далее расположились:

  • Украинская страховая группа;

  • Колоннейд Украина;

  • Уника;

  • Провидна;

  • ИНГО Украина;

  • Универсальная;

  • Аско-Донбасс Северный;

  • Альянс.

Уровень их выплат составил от 52 до 68%, за исключением компании Аско-Донбасс Северный – 35, 3%.

Рейтинг от MEDS

Рейтинг от MEDS

Скриншот

По сравнению с 2018 годом компании Нефтегазстрах, PZU Украина, Краина не вошли в 10 лучших, по мнению MEDS.

Медстрахование дает возможность получить помощь в любое время и без очередей. Оно может быть добровольным – когда платит человек или его работодатель, или обязательным – страховка от работодателя или государства.

Медстрахование в Украине: рейтинг компаний

Иллюстрация

Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию в Украине отражает такие показатели деятельности, как:

  • уровень спроса на услуги;

  • величину страховых выплат и скорость их осуществления;

  • степень ответственности компании перед страховщиком;

  • уровень профессионализма персонала.

Ранее MedOboz писал, что теперь получить больничный можно и у частного врача. Порядок выдачи документов был опубликован на сайте Минздрава.

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Тема
Страхование в Украине
Место
Украина
Тег
медреформа
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