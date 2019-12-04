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/ Психология

Страдают почти 3 млн украинцев: Супрун указала на угрозу популярной болезни

2.1т
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Депрессия – это не проявление слабости и не хандра, а худший из недугов, которым может заболеть человек. В то же время Украина является лидером по статистике распространенности этого психического расстройства в мире.

Об этом напомнила бывшая в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она поделилась ссылками на пользе материалы, в которых можно найти информацию и комментарии специалистов о том, почему возникает депрессия.

"Проблема с этой болезнью осложняется еще и тем, что до сих пор не все понимают, что ее можно и нужно лечить. А также не всегда умеют отличить ее от просто плохого настроения, усталости или смутных мыслей, от которых нельзя избавиться", – отметила врач.

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Депрессия

Депрессия

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Она подчеркнула, что депрессию нужно лечить, а не прятаться за работой или пытаться просто отдохнуть. Ведь в таком состоянии человек не может быть эффективным, преодолевать привычные препятствия и справляться с перепадами настроения, у него исчезает мотивация и вдохновение. В случае наихудшего сценария – человек вообще может прибегнуть к самоубийству.

"Будьте внимательны к своим близким и самим себе. В то же время следует воздержаться от советов вроде "поработай и все пройдет". Ведь по меньшей мере человек может иметь генетическую предрасположенность к депрессии. Кроме того, существуют другие факторы – социальная ситуация, состояние здоровья, а также события, происходящие в жизни", – добавила врач.

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Также она отметила, что депрессия является наиболее распространенным психическим расстройством в мире. В Украине же людей, которые живут с этой болезнью – более 2,8 миллиона.

"Именно поэтому очень важно, чтобы украинцы больше уделяли внимания своему ментальному здоровью и при необходимости обращались к специалистам. Еще раз напоминаю, для этого не нужны все деньги мира. Получить психологическую помощь можно и бесплатно", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун призвала Зеленского позволить наркотики в Украине. Она заявила, что в стране почти два миллиона пациентов с различными заболеваниями, которым медицинский каннабис помог бы облегчить страдания и боль.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Советы врачей
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
депрессия болезнь
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
Ульяна Супрун... Депрессия... ее можно и нужно лечить... позволить наркотики в Украине. - Это доктор или наркодилер?
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