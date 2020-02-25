Почему возникает и как проявляется синдром раздраженного кишечника? Кто находится в зоне риска и можно ли "унаследовать" это заболевание от родителей? Как диагностируют и чем лечат СРК в мире и в Украине? На самые распространенные вопросы по поводу загадочного заболевания, от которого страдает каждый третий житель Земли, отвечает доктор медицинских наук, профессор Кафедры терапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Андрей Дорофеев.

Андрей Дорофеев

- Насколько часто встречается синдром раздраженного кишечника и существуют ли группы особого риска – по каким-либо критериям?

- Синдром раздраженного кишечника (или СРК) относится к функциональным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Считается, что функциональными заболеваниями чаще болеют женщины. В случае с СРК эта закономерность особенно заметна: соотношение мужчин и женщин среди пациентов с СРК – 1 к 3. Женщины болеют примерно в три раза чаще.

Еще одна важная закономерность: СРК чаще болеют молодые люди, что делает проблему медико-социальной. В зоне риска – люди от 20 до 35-40 лет, те, кто адаптируется, кто, получив образование, ищет работу – и получает дополнительный социологический стресс. А стресс является одним из ключевых факторов развития синдрома раздраженного кишечника. Вот почему именно эта категория людей более подвержена развитию этой патологии.

Следовательно, когда мы ставим диагноз или проводим дифференциальную диагностику, мы всегда соотносим пол и возраст с клиникой заболевания. И приводим такие выводы, в том числе, наших коллег – эпидемиологов.

Так что, если отвечать коротко, чаще всего СРК возникает у молодых людей, преимущественно женщин.

- Вы упомянули о том, что женщины болеют СРК чаще. Почему? Из-за более острых реакций на стресс?

Совершенно верно. Женщины – более эмоциональны. А в патогенезе СРК очень важную роль играет состояние нервной системы – как центральной, так и периферической, - формирование так называемой висцеральной гиперчувствительности, то есть, ситуации, когда человек воспринимает здоровое сокращение кишечника (перистальтику) как болевой синдром, болевой процесс. Естественно, в этом напрямую участвует центральная и периферическая нервная система.

И, поскольку женщины более эмоциональны, скорее всего, женский пол и является одним из факторов риска.

- Насколько часто ставится такой диагноз? Есть данные?

- Достаточно часто. Есть даже мнение, что функциональные заболевания, к которым относится и СРК, встречаются у каждого третьего жителя планеты. Это действительно распространенная патология.

- Что говорит по этому поводу статистика в Украине?

- Вы знаете, что у нас статистика немного хромает. Поэтому, говоря об Украине, мы ориентируемся на данные наших близких соседей – к примеру, польских коллег. Тенденция, о которой я говорил, сохраняется и для нашей страны. Мы ведь все-таки входим в европейское пространство. К тому же, наша страна сейчас проходит непростой период – и это является дополнительным фактором, который увеличивает количество пациентов с СРК.

- Мы уже разобрались, что одним из главных "пусковых механизмов" СРК являются стрессы. Что еще может спровоцировать заболевание?

- Прежде всего, все заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, с питанием. Так что спровоцировать болезнь может, конечно же, неправильное питание. Речь идет даже не столько о том, что именно человек ест, а о том, как он ест. Важен режим питания. Если человек ест один раз в день, злоупотребляет треш-фудом (вроде сухих завтраков, чипсов или вермишели быстрого приготовления) или стрит-фудом – здоровья это не добавит точно.

Тем более, что в генетике каждой нации, каждой популяции заложены определенные пищевые традиции, от которых мы, к сожалению, все дальше сейчас отходим. И это как раз и приводит к увеличению количества случаев заболеваний ЖКТ в целом, и случаев синдрома раздраженного кишечника – в частности.

Еще одним важным фактором является состояние кишечной микробиоты. Это сейчас, что называется, горячая тема, которая активно изучается. Мы знаем, что изменения флоры кишечника может приводить к развитию целого ряда заболеваний. И СРК – в том числе.

Более того, сейчас бытует мнение, что именно флора во многом определяет поведенческие реакции человека и влияет на организм хозяина так же серьезно, как и организм на нее. А может – и больше. Другое дело, что за микрофлорой мы тоже не следим. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов, особенно, на фоне эпидемий гриппа и других простудных заболеваний (особенно антибиотиков и препаратов, которые могут модифицировать кишечную флору) является серьезным ударом по нашим микробам. И, как следствие, может вызвать СРК у тех категорий людей, о которых мы говорили.

- Традиции питания, о которых вы упомянули – что вы вкладываете в это понятие? Что каждому народу желательно отдавать предпочтение именно национальной кухне?

- Я думаю, именно так. Дело в том, что традиции питания в нас заложены на генетическом уровне. Сейчас уже доказано, что факторы внешней среды во многом определяют некоторые генетические полиморфизмы и мутации, которые впоследствии передаются по наследству. Это является предметом изучения эпигенетики.

И в развитии относительно новых заболеваний генетическая предрасположенность, безусловно, играет определенную роль. В частности, влияние оказывают определенные стандарты питания. Ведь те стандарты, которые веками существовали в Украине – они ведь не такие плохие. Речь, опять же, идет не столько о том, что мы должны есть именно то, что кушали наши предки. Но соблюдение определенных традиций питания – важно. К примеру, у нас традиционно очень популярны первые блюда, которые сейчас, к сожалению, у молодежи не вызывают особого восторга. Это яркий пример того, что мы постепенно отходим от национальных традиций. Как минимум, в питании.

- Питание должно быть регулярным, без излишнего количества экзотических продуктов и блюд. Какие еще рекомендации относительно питания существуют сегодня?

- Если мы говорим о хроническом заболевании, коим является СРК, то питание является "спусковым крючком". И в этой ситуации речь идет не столько о наборе продуктов и диетологическом режиме, сколько о режиме приема пищи в целом. Очень важна регулярность. Очень важно достаточное количество пищевых волокон в рационе – иными словами, овощей и фруктов. Что, к слову, абсолютно характерно для украинской кухни, для культуры питания украинцев. Эти моменты следует соблюдать.

Еще одним важным моментом является популярное у молодежи похудение. Сейчас все больше рассматриваются не какие-то жесткие диеты, а очень эффективные разгрузочные дни. Один день без питания на каждые 7-10 дней. Такой способ снижения веса также характерен для Украины. Вспомните церковные посты. И подобные эпизоды снижения каллоража диеты тоже очень важны в системе правильного питания, правильного рациона.

- По вашим наблюдениям, насколько украинцы осведомлены о существовании такого заболевания как синдром раздраженного кишечника?

- А это не столь важно. Главное, чтобы врачи знали клинику и могли поставить правильный диагноз, когда к ним обращается пациент с соответствующими жалобами. Именно поэтому мы сейчас в Украинской гастроэнтерологической ассоциации работаем над тем, чтобы донести информацию до наших врачей – не только гастроэнтерологов, но и терапевтов – о тех нововведениях, которые были приняты нашими зарубежными коллегами по улучшению качества диагностики и лечения функциональных заболеваний в целом и СРК в частности.

- Пока украинским медикам не хватает знаний об СРК?

- Если мы говорим о терапевтах и семейных врачах – да. Они не очень хорошо пока знают эту патологию. Но с другой стороны они должны заподозрить этот диагноз и направить пациента к специалисту. И крайне важно все эти вопросы регламентировать сейчас, пока продолжается медицинская реформа. Безусловно, каждый специалист должен заниматься своим делом. Но врач 1 звена должен иметь все необходимые знания для того, чтобы заподозрить СРК у пациента, который пришел к нему на прием.

- Каковы основные симптомы заболевания?

- Согласно новым критериям, опубликованным в 2016 году, основным симптомом СРК является абдоминальная боль, которая сочетается с нарушениями характера стула, с нарушениями акта дефекации или болью во время дефекации, с нарушениями консистенции стула. Это – основные симптомы. Могут быть также дополнительные – как то вздутие, некий абдоминальный дискомфорт. Но основные критерии – боль и нарушения стула.

- Они должны повторяться с определенной периодичностью?

- Вероятность СРК мы рассматриваем, если симптомы наблюдаются у пациента хотя бы раз в неделю в течение последних трех месяцев. После этого мы обсуждаем, как долго у больного такие изменения наблюдаются в течение последних полугода-года. Тогда мы в праве поставить диагноз СРК.

- Генетическая предрасположенность – обязательное условие возникновения этого заболевания?

- Нет. Генетическая предрасположенность абсолютно не обязательна. Более того, сейчас генетическая предрасположенность к функциональным заболеваниям только изучается. Мы не знаем генов, которые обязательно приводят к развитию СРК. Скорее всего, заболевание провоцируется факторами окружающей среды, к которым мы можем отнести и питание, и стрессы, и нашу загруженность на работе, и урбанизацию, и многое другое, что приводит к нарушению эмоционального состояния и кишечной микробиоты.

- Существуют ли мировые стандарты лечения СРК?

- В 2016 году на американской гастронеделе впервые увидели свет Римские критерии синдрома раздраженного кишечника IV. Это гайдлайнс, руководство по лечению, диагностике и ведению пациентов с функциональными заболеваниями ЖКТ и СРК в частности.

Мы уже говорили о том, что ведущие симптомы этого заболевания – это абдоминальная боль в сочетании с нарушениями дефекации. И если у пациента есть боль – при любом диагнозе мы должны использовать препараты, которые эту боль снимают.

На сегодняшний день в Украине доступен препарат, который соответствует рекомендациям международных организаций, в том числе и Food and drug administration - главного курирующего органа по оценке эффективности и безопасности лекарственных средств в США. Речь идет о достаточно простом, безопасном и крайне эффективном при СРК веществе: масле перечной мяты. В Украине препарат выпускается под названием "Капсумен".

Масло мяты перечной, с одной стороны, работает как спазмолитик, с другой – как регулятор кишечной моторики. Назначая этот препарат пациентам с СРК, мы, по сути, убиваем двух зайцев: снимаем абдоминальную боль и нормализуем кишечную перистальтику. То есть убираем два основных симптома, которые и приводят пациента в кабинет врача.

- И не вредим микрофлоре?

- Совершенно верно.

- Как действует этот препарат? Насколько доказана его эффективность?

- Проведено достаточно большое количество исследований эффективности и безопасности масла перечной мяты. Как я уже сказал, этот препарат обладает двумя эффектами. Спазмолитический эффект проявляется в том, что препарат снимает абдоминальную боль, расслабляет гладкую мускулатуру и препятствует висцеральной гиперчувствительности – феномену, лежащему в основе СРК. А именно – нормализует восприятие болевых сигналов. Поэтому он действует на СРК патогенетически: не просто снимает симптомы, но и предупреждает их повторное возникновение.

И второй крайне важный момент, впервые отмеченный в Римских критериях IV: противовоспалительный эффект. Раньше мы считали, что при функциональных заболеваниях воспалений нет. А вот Римский клуб в 2016 году опубликовал данные, что даже при функциональных заболеваниях кишечника микровоспаления слизистой оболочки присутствуют. Поэтому противовоспалительный эффект мяты перечной крайне важен.

И опять же, это укладывается в те, известные нам уже звенья патогенеза, которые и приводят пациента в кабинет врача.

Новости От синдрома раздраженного кишечника избавит Капсумен

- И такой препарат в Украине всего один?

- Если говорить о спазмолитиках в целом – их много. Если мы сейчас с вами зайдем в аптеку- насчитаем не один десяток таких препаратов. Проблема в том, что при каждом заболевании мы должны оценивать эффективность препарата не в одном, даже не в десяти и не в ста случаях. Эффективность препарата доказывается путем проведения крупных (как правило, международных) плацебоконтролируемых исследований, когда ни врач, ни пациент не знают, что именно получает больной. Именно в ходе такого исследования мы можем получить высокоинформативные, высоконаучные данные.

И с точки зрения международных стандартов, именно масло мяты перечной одобрено как спазмолитик всеми действующими гайдлайнсами и организациями. Поэтому мы и говорим о нем более подробно.

- Как правильно принимать этот препарат? По мере проявления симптомов или же курсами?

- Прежде всего, мы должны быть уверены, что назначаем масло мяты перечной больному СРК. Любой препарат, включая и этот – это часть метода лечения, которое назначает доктор. И прежде всего доктор обязан поставить правильный диагноз.

Если перед нами все же пациент с СРК – перед нами открываются несколько возможностей. Первое: мы должны купировать данное обострение заболевания. Для этого мы назначаем месячный курс "Капсумена" – с поправкой на возраст больного и какие-то дополнительные факторы, вроде сопутствующих заболеваний. Как правило, этого периода достаточно, чтобы добиться стабилизации процесса.

Кстати, важный момент: чтобы избежать возможной изжоги, мы рекомендуем принимать "Капсумен" до еды.

Профилактические же курсы целесообразно назначать в межсезонье, когда меняются стандарты нашего питания, а организм испытывает дополнительный стресс: осенью, когда мы переходим из теплого климата в холодный – и весной. В этом случае мы можем использовать более короткие курсы.

Но все равно назначение препарата все-таки более целесообразно как курсовая терапия.

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