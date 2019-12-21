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/ Стоматология

Зубная имплантация - путь к безупречной улыбке

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Зубная имплантация прочно вошла в современную стоматологию как оптимальный способ восстановления утраченного зуба - или даже всех! Хирургическое лечение происходит без боли, а его высокий эстетический результат радует долгие годы.

Владислав ПЛИСКА, хирург-стоматолог медицинской сети "Добробут"

В стоматологии все чаще используются цифровые технологии. Компьютерные программы позволяют тщательно спланировать операцию, а изготовленные с помощью 3D-принтера хирургические шаблоны - осуществить имплантацию в строгом соответствии с планом.

Возрастные нюансы

Установление имплантов может стать спасительным практически в любом возрасте. Исключением является разве что случай, когда в результате травмы постоянный зуб теряет подросток. Тогда стоит подождать до 18 лет, пока окончательно сформируется челюсть, а до того - обратиться к ортодонту. Он сможет предложить временную конструкцию, которая будет выполнять чисто эстетическую роль.

Что касается верхней возрастной границы, то ее не существует. Конечно, в весьма зрелом возрасте не все решаются на радикальное обновление всего зубного ряда, и не всем это позволяют финансовые возможности. Однако даже тогда, когда пациент делает выбор в пользу съемных конструкций, бывает, без установки нескольких имплантов не обойтись. При полном отсутствии зубов такие протезы плохо держатся, особенно на нижней челюсти. А тогда, когда есть "точки опоры" в виде имплантов, искусственные челюсти надежно фиксируются. Кроме того, это позволяет уменьшить в размере и облегчить протез, обеспечивает больший комфорт при его использовании.

Регенеративные технологии

Есть одноэтапный и многоэтапный методы восстановления зубного ряда. На основе данных КТ хирург оценивает состояние костной ткани, в которую будет вживляться металлический "корень" будущего зуба. Если объем кости достаточен для того, чтобы удерживать имплант, манипуляцию можно провести в один этап. Если недостаточный - предварительно нужно будет провести костную пластику. Для этого, как правило, используют собственную костную ткань и искусственную кость. Эти материалы фиксируются коллагеновой мембраной и закрепляются крохотными "гвоздиками". Параллельно с наращиванием костной ткани, при необходимости, осуществляется и наращивание мягких тканей. В дальнейшем - дело за природными регенеративными процессами, которые продолжаются в среднем от 6 до 9 месяцев. Когда "место" будет готово, можно устанавливать имплантат.

Надежные конструкции

Сегодня в мире существует как минимум 4000 разновидностей имплантов. По меньшей мере 200 из них представлены на украинском рынке. Их конструкции не имеют принципиальных различий - и все-таки недаром среди производителей есть признанные миром лидеры! Так, Dobrobut Dental Clinic делает выбор в пользу лучших решений от швейцарского производителя Straumann. Эта компания, основанная в 1954 году, постоянно проводит клинико-экспериментальные исследования эффективности использования продукции и предлагает все более совершенные конструкции. В частности, импланты от Straumann отмечаются такими запатентованными ноу-хау:

• использование уникального сплава титана и циркония Roxolid, который обеспечивает максимально достижимую прочность;

• применение технологии "мокрых имплантов": металлические конструкции изготавливают в полном вакууме и хранят в специальном растворе, который предотвращает контакт с кислородом. Благодаря этому импланты приживаются практически в 100% случаев, и это происходит в два раза быстрее, чем обычно. Такие конструкции очень хорошо зарекомендовали себя даже в тех случаях, которые считаются относительными противопоказаниями к имплантации: при онкозаболеваниях и при сахарном диабете.

Современный подход

Успешность операции обеспечивает опыт врачей, умноженный на возможности современных цифровых технологий. Работа с данными о состоянии челюсти пациента происходит с помощью специальной программы. Это дает целый ряд преимуществ:

• хирург может подобрать импланты и спрогнозировать ход операции так, чтобы не задеть важные анатомические образования (корни соседних зубов, тройничный нерв или гайморову пазуху) и внедрить металлическую часть конструкции в максимально выгодное положение для установления будущей коронки;

• ортопед имеет возможность спроектировать коронку так, чтобы она выглядела, как родной зуб - а возможно, даже и лучше;

• пациент получает возможность увидеть результат еще до того, как он будет воплощен.

После того, как план операции принят, на 3D-принтере печатают хирургические капы, которые во время вмешательства четко зададут направление, по которому будет двигаться хирургический инструмент, и глубину его вхождения. Работа с такими шаблонами минимизирует человеческий фактор и исключает ошибки.

Долговременный результат

Существует ли гарантия на импланты? Да. В том крайне маловероятном случае, если имплант дезинтегрируется, он будет заменен, оплатить нужно будет только стоимость работы по его установке. Ключевым моментом в сохранении искусственного зуба является соблюдение пациентом правил гигиены полости рта и рекомендаций врача по выбору средств и предметов по уходу за полостью рта. Контроль над соматическими заболеваниями и соблюдения здорового образа жизни также способствуют профилактике осложнений. И поскольку имплант, в отличие от своего живого зуба, не будет болеть и не будет подавать сигнал о том, что что-то пошло не так, обязательны профилактические визиты к врачу. Их нужно осуществлять не реже одного раза в полгода.

Записаться на визит к стоматологу Dobrobut Dental Clinic можно по телефонам: 044/097 4952888.

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