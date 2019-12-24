Вредно для зубов: стоматолог рассказала, какие пасты нельзя использовать каждый день

Ежедневная тщательная гигиена полости рта – залог не только здоровья зубов, но и всего организма в целом.

Поэтому многие не экономят на зубных пастах и стараются выбирать только лучшие, естественно, по потребностям: кому-то хочется отбелить зубы, кто-то подбирает средство с уклоном на десны и т.д. А кто-то не заморачивается, и останавливается на универсальной пасте "для всей семьи".

"Не каждую зубную пасту можно использовать для ежедневной гигиены полости рта. Так, для таких целей категорически не подходят пасты с отбеливающим эффектом или для чувствительных десен. Использование первой группы дольше двух недель подряд приведет к повышению чувствительности зубов, второй – к снижению чувствительности бактерий полости рта на антисептические компоненты", - рассказала MedOboz стоматолог Елена Хорошилова.

Чтобы зубы не беспокоили, нужно выбирать правильную зубную пасту Сosmo

Так, для повседневной гигиены эксперт советует выбирать комплексное средство, которое содержит реминерализирующие вещества, растительные экстракты, витамины и ферменты.

Кроме того, врач отмечает, что для детей нужна вовсе отдельное средство, имеющее в составе кальций и фтор, и не содержащее парабенов и лаурил сульфата – эти вещества негативно влияют на восприимчивые слизистые оболочки, пересушивая и повышая их чувствительность. Потому "семейные" зубные пасты для малышей не подходят, ведь часто содержат нежелательные компоненты.

Стоматолог также напомнила, что зубы необходимо чистить не менее 2 раз в день — утром после еды и вечером перед отходом ко сну. При этом не стоит забывать, что качественная чистка зубов обычной щеткой занимает не менее трех минут, и порядка 1,5 минут в случае использования ультразвукового или электрического гаджета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как связана гигиена полости рта со здоровьем сердца.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал