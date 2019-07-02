Впала в кому в кресле стоматолога: в Киеве загадочно умерла 20-летняя девушка

В Киеве на приеме у стоматолога умерла 20-летняя девушка.

Как сообщает журналистка Иванна Стец в Facebook, трагедия произошла в Межгорье.

"Врач ввел пациентке препарат, на который у нее вероятно была аллергия. Девушка впала в кому и не приходя в сознание умерла 1 июля в реанимационном отделении", - написала она.

Отмечается, что точная причина смерти станет известна после экспертизы. Против врача уже возбудили уголовное производство.

В комментариях назвали фамилию врача - Шурдюк. Официальных подтверждений информации о личности медика пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый подобный трагический случай. Так , 2 августа 2018 года в Киеве пациентка стоматологической клиники умерла прямо в кабинете у врача. По предварительным данным, смерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.

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