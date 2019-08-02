В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Семилетнему мальчику в Индии удалили более 500 зубов.

Когда ребенка привезли в больницу с опухшей челюстью, то рентген показал, что необходимо срочное вмешательство, пишет Daily Mail.

Медики удалили 526 зубцов - аномальные, похожие на зубы наросты были заключены в опухоль.

Пятичасовая процедура была проведена хирургами в стоматологическом колледже и больнице Saveetha в Ченнае.

"Мы открыли челюсть после общей анестезии и увидели в ней "мешок" весом около 200 граммов", - сказал доктор Сентилнатан, который руководил операцией.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Отмечается, что зубы были разных размеров, которые варьировались от 0,1 мм до 15 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван топ самых вредных для зубов напитков.

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