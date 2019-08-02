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/ Стоматология

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

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Семилетнему мальчику в Индии удалили более 500 зубов.

Когда ребенка привезли в больницу с опухшей челюстью, то рентген показал, что необходимо срочное вмешательство, пишет Daily Mail.

Медики удалили 526 зубцов - аномальные, похожие на зубы наросты были заключены в опухоль.

Пятичасовая процедура была проведена хирургами в стоматологическом колледже и больнице Saveetha в Ченнае.

"Мы открыли челюсть после общей анестезии и увидели в ней "мешок" весом около 200 граммов", - сказал доктор Сентилнатан, который руководил операцией.

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Daily Mail

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Daily Mail

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Daily Mail

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Daily Mail

В Индии ребенку удалили 526 зубов: ужасающий фоторепортаж

Daily Mail

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Отмечается, что зубы были разных размеров, которые варьировались от 0,1 мм до 15 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван топ самых вредных для зубов напитков.

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Место
Индия
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