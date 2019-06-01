Ученые заявили, что стоматологи назначают 80% ненужных антибиотиков

Подавляющее большинство антибиотиков, назначаемых врачами-стоматологами, на самом деле не являются обязательными для применения.

Об этом говорится в исследовании JAMA Network Open, сообщает DailyMail.

Как утверждают ученые, в США стоматологи назначают 26,6 миллионов антибиотиков людям из 266 миллионов курсов антибиотиков в целом. Следовательно, 10% от всех назначений антибиотиков в Штатах каждый год прописывают именно врачи-стоматологи.

По мнению исследователей, 80% таких назначений не нужны пациентам, более того, повышенная концентрация приема антибиотиков может привести к увеличению резистентности бактерий и инфекций в человеческом организме.

Врачи рекомендуют снизить принятия антибиотиков для сохранения иммунитета и способности организма сопротивляться вредоносным вирусам и бактериям.

Чем больше антибиотиков мы принимаем, тем быстрее мы становимся устойчивыми к жизненно важным лекарствам.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему прием антибиотиков может спровоцировать инсульт у женщин.

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