Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам рекомендации относительно чистки зубов.

"Когда пойдете чистить зубы перед сном - почитайте эти простые и полезные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье ваших зубов и хорошую улыбку", - написала она у себя в Facebook.

Итак, чиновник рекомендует:

Чистить зубы не менее 2 минут два раза в день. Именно такой должна быть продолжительность гигиенической процедуры. От этого зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен.

Следить за техникой чистки. Наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса. Так, размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних до задних зубов. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. А также не забывайте очищать язык.

Использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора. Содержание фтора указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать средство, содержащее не менее 1350 ppm фторида. При повышенной чувствительности зубов - вовсе без фтора. Для детей можно использовать специальные детские пасты либо семейные, если они содержат 1350-1500 ppm фторида. При этом количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошину.

Использовать зубную нить, чтобы очистить труднодоступные участки полости рта. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса за счет дополнительного очищения.

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Менять зубную щетку раз в 3 месяца. Ведь за это время щетка изнашивается, теряется упругость щетинок, потому уменьшается эффективность очистки. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии, которые в дальнейшем могут вызвать воспаление ротовой полости.

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