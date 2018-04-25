Главная
УкрEngРус
Регистрация

Стоматология

Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы

1.8тЧитать новость на украинском

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам рекомендации относительно чистки зубов.

"Когда пойдете чистить зубы перед сном - почитайте эти простые и полезные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье ваших зубов и хорошую улыбку", - написала она у себя в Facebook.

Новости
Сгнил весь рот: парень остался без зубов из-за ежедневной привычки

Итак, чиновник рекомендует:

  • Чистить зубы не менее 2 минут два раза в день. Именно такой должна быть продолжительность гигиенической процедуры. От этого зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен.

  • Следить за техникой чистки. Наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса. Так, размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних до задних зубов. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. А также не забывайте очищать язык.

  • Использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора. Содержание фтора указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать средство, содержащее не менее 1350 ppm фторида. При повышенной чувствительности зубов - вовсе без фтора. Для детей можно использовать специальные детские пасты либо семейные, если они содержат 1350-1500 ppm фторида. При этом количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошину.

  • Использовать зубную нить, чтобы очистить труднодоступные участки полости рта. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса за счет дополнительного очищения.

Новости
Найден надежный способ избавиться от чувствительности десен и зубов

  • Менять зубную щетку раз в 3 месяца. Ведь за это время щетка изнашивается, теряется упругость щетинок, потому уменьшается эффективность очистки. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии, которые в дальнейшем могут вызвать воспаление ротовой полости.

Также читайте на "МедОбозе", как приучить ребенка чистить зубы.

Читайте все новости по теме "Советы врачей" на Обозревателе.

Тема
Советы врачей
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
здоровьеМіністерство охорони здоров’я
Поделиться в Facebook

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины