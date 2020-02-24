Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Стоматология

Страдает не только фигура: врач предупредила об опасности ночных перекусов

710
Читать материал на украинском

Ну кто хоть иногда не грешит ночными перекусами? Даже самый отчаянный зожник наверняка хоть изредка, но дает слабинку - ведь несмотря на тяжкие муки совести, против желудка не попрешь даже ночью.

А ведь зря. Ведь от полуночных трапез страдает не только фигура, но и зубы. "На здоровье зубов влияет не только качество гигиены и набор продуктов, но еще и время принятия пищи", – предупредила стоматолог Юлия Селютина.

Новости
Ночной дожор: врач дал советы по усмирению аппетита

По ее словам, угроза сохраняется даже если вы совсем не едите сладкое, мучное и жирное, и на ночь у вас исключительно полезные перекусы.

"Состояние зубов ухудшается потому, что ночью выделяется гораздо меньше слюны, а ведь именно она удаляет остатки пищи", – отметила врач, пояснив, что поскольку в вечернее и ночное время слюноотделение намного ниже, чем днем, то еда задерживается на поверхности зубов.

Так, этими остатками питаются кариесогенные бактерии, которые выделяют кислоту, буквально растворяющую зубную эмаль.

Ночные перекусы забирают не только талию, но и зубы

Ночные перекусы забирают не только талию, но и зубы

Так просто

Эксперт пояснила, что защитная функция слюны выражается в таких моментах:

– она защищает слизистую оболочку полости рта и зубы от пересыхания;

– белковое вещество слюны – муцин – способно нейтрализовать кислоты и щелочи (защита от кариеса);

– в слюне содержится ферментоподобное белковое вещество лизоцим, которое обладает бактериостатическим действием и способствует заживлению ран в полости рта.

При этом выделение слюны – процесс непрерывный, но ночью он замедляется.

Новости
Ночной перекус грозит раком: выяснилось, как правильно есть, чтобы похудеть

"Именно поэтому последний прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до отбоя, непосредственно перед сном нужно обязательно чистить зубы щеткой и пастой, а после вечерней чистки нельзя ничего есть, а пить стоит только простую воду", – рекомендует врач.

Если же холодильник вас все-таки притянул, как магнит, то после трапезы обязательно почистите зубы по всем правилам гигиены рта – это поможет хоть немного нивелировать вред ночного "дожорства".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как не сорваться во время диеты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости