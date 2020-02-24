Страдает не только фигура: врач предупредила об опасности ночных перекусов

Ну кто хоть иногда не грешит ночными перекусами? Даже самый отчаянный зожник наверняка хоть изредка, но дает слабинку - ведь несмотря на тяжкие муки совести, против желудка не попрешь даже ночью.

А ведь зря. Ведь от полуночных трапез страдает не только фигура, но и зубы. "На здоровье зубов влияет не только качество гигиены и набор продуктов, но еще и время принятия пищи", – предупредила стоматолог Юлия Селютина.

По ее словам, угроза сохраняется даже если вы совсем не едите сладкое, мучное и жирное, и на ночь у вас исключительно полезные перекусы.

"Состояние зубов ухудшается потому, что ночью выделяется гораздо меньше слюны, а ведь именно она удаляет остатки пищи", – отметила врач, пояснив, что поскольку в вечернее и ночное время слюноотделение намного ниже, чем днем, то еда задерживается на поверхности зубов.

Так, этими остатками питаются кариесогенные бактерии, которые выделяют кислоту, буквально растворяющую зубную эмаль.

Ночные перекусы забирают не только талию, но и зубы Так просто

Эксперт пояснила, что защитная функция слюны выражается в таких моментах:

– она защищает слизистую оболочку полости рта и зубы от пересыхания;

– белковое вещество слюны – муцин – способно нейтрализовать кислоты и щелочи (защита от кариеса);

– в слюне содержится ферментоподобное белковое вещество лизоцим, которое обладает бактериостатическим действием и способствует заживлению ран в полости рта.

При этом выделение слюны – процесс непрерывный, но ночью он замедляется.

"Именно поэтому последний прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до отбоя, непосредственно перед сном нужно обязательно чистить зубы щеткой и пастой, а после вечерней чистки нельзя ничего есть, а пить стоит только простую воду", – рекомендует врач.

Если же холодильник вас все-таки притянул, как магнит, то после трапезы обязательно почистите зубы по всем правилам гигиены рта – это поможет хоть немного нивелировать вред ночного "дожорства".

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