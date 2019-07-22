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/ Стоматология

Стоматология переживает мировой кризис: названы основные проблемы

2.2т Читать материал на украинском

По всему миру стоматология находится в состоянии кризиса из-за употребления в больших количествах сахара, алкоголя и курения.

Исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона, показало, что у людей более высокий уровень разрушения зубов и заболеваний десен связан с плохим состоянием здоровья ротовой полости. Об этом сообщает Daily Mail.

В богатых странах, таких как Великобритания, замкнутый круг "чрезмерного лечения" невозможно разорвать из-за неправильной политики общественного здравоохранения.

Особую обеспокоенность у специалистов вызывает чрезмерное потребление сахара населением – основная причина возникновения кариеса.

Решение данной проблемы они видят в радикальной реформе стоматологической помощи, которая предполагает особое внимание профилактике и выполнение во всем мире руководящих принципов Всемирной организации здравоохранения по потреблению сахара.

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Сахар способствует появлению кариеса

Сахар способствует появлению кариеса

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Прием у стоматолога

Прием у стоматолога

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Как сообщал MedOboz, подавляющее большинство антибиотиков, назначаемых врачами-стоматологами, на самом деле не являются обязательными для применения.

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Темы
Здоровье Стоматология
Место
Англия
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
у стоматологов, криза？! то в нас криза, і саша-стоматолог десь біля керма..
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