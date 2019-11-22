Соски и желейки: врач рассказал о популярных причинах болезней детских зубов

Дети, так же, как и взрослые, нуждаются в регулярных осмотрах у стоматолога. Даже несмотря на то, что их временные молочные зубки еще не сменились постоянными коренными.

Стоматолог Галина Петренко говорит, что малыши страдают от болезней зубов, в том числе, кариеса, чаще взрослых, тем более, что у них заболевания развиваются стремительнее и могут давать тяжелые осложнения.

Причина болезней и плохого состояния зубов не только в плохой наследственности, как считают многие. Часто заболевания возникают, как это не обидно, по вине родителей. MedOboz выяснил, какие же причины могут сделать ребенка постоянным пациентом стоматкабинета.

Соска может навредить зубам ребенка Матроны

Поздняя гигиена

Многие родители начинают приучать детей чистить зубы с трех лет, а контроль процесса занимает всего несколько дней – дальше ребенок якобы уже научился и может делать это сам.

На самом деле врачи советуют приучать карапуза к гигиене рта практически с того момента, как он научится самостоятельно ходить – приблизительно с года. Для этого нужно использовать специальные щетки и зубные пасты без фтора и с повышенным содержанием кальция.

При чем контролировать процесс чистки зубов малышом нужно до тех пор, пока не заметите, что он тщательно выполняет процедуру, при чем делает это уже на автомате.

Ни минуты без соски

Соска – это спасение для многих родителей, поскольку пока у малыша занят рот, он не плачет и не кричит. При этом некоторые детки ходят с этим аксессуаром чуть ли ни до 2-3 лет (виной тому уже привычка, без соски вовсе не комфортно и страшно).

Медики же настаивают, что с соской лучше попрощаться как можно скорее, поскольку часто она становится причиной развития кариеса у малыша. Так, пока во рту находится этот атрибут спокойствия, слюна вырабатывается в меньших количествах, а значит зубная эмаль недостаточно увлажняется, становясь уязвимой, и не очищается от имеющихся на ней микроорганизмов (попадают вместе с пищей, той же соской и т.д.). Эти бактерии начинают активно размножаться и разрушают в процессе своей жизнедеятельности поверхность зуба.

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Любовь к желейкам

Все взрослые знают, что сладкое вредно, особенно для детских зубов. Но чтобы не отказывать ребенку в конфетах вовсе, многие нашли для себя выход – желейные конфеты. Якобы они мягкие, менее сладкие, потому не такие вредные.

На самом же деле такие сладости как желейные конфеты, карамельки и ириски являются самыми злостными разрушителями зубной эмали. Из-за своей текстуры они "цепляются" за зубную эмаль и подолгу остаются на ней, что усиливает разрушительный эффект сахара и кислот из их состава.

Потому если вы и позволяете ребенку есть такие лакомства, следите, чтобы после их употребления он тщательно прополоскал рот чистой водой.

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