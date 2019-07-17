Разрушают эмаль: назван топ самых вредных для зубов напитков

Чай каркаде наносит самый большой вред зубной эмали. Он обошел в этом рейтинг 115 других напитков, продуктов и лекарств.

В рамках исследования врачи использовали 300 молочных и 1020 "взрослых" зубов, которые некогда вырывали стоматологи. Каждый из них погружался в напиток или вещество на две минуты, после чего проверяли твердость эмали, пишет Swiss Dental Journal.

На втором месте по вредности разместились газированные напитки, особенно сладкие. Также вредны некоторые виды алкогольных напитков и энергетиков.

Каркаде o-chae.com

Причина этого заключается в pH – фактор, определяющий щелочность и кислотность. Чем он выше, тем больший урон наносится зубам.

А вот пиво и вино, несмотря на высокий уровень кислотности, сильного ущерба эмали не приносят, поскольку имеют вещества, которые ее нейтрализуют.

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