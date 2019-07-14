Половина не знает: стоматолог показала, как правильно чистить зубы

Многие украинцы чистят зубы неправильно, что приводит к появлению разных стоматологических проблем.

"Из 8 пациентов в день, трех-четырех человек я точно обучаю", – призналась в эфире ObozTV врач-стоматолог Мария Зимина и продемонстрировала правильную технику чистки зубов.

Зимина отметила, что челюсти необходимо чистить по очереди: сначала одну, потом – вторую. Начинать можно как с верхней, так и с нижней.

"Зубную щетку ставим в сторону десен. С наклоном, чтоб щетина упиралась к десне. И если мы чистим верхние зубы – от десны "выметающие движения" вниз. Если чистим нижние – соответственно, "выметающие движения" вверх", – показала она.

"Чаще всего налет скапливается именно в придесневой области, где идет соединение мягких тканей с твердыми", – объяснила медик.

Она обратила внимание, что фронтальные (передние) зубы – плоские, а жевательные – округлые, по форме напоминают бочонки. Поэтому их нужно чистить немного по-другому.

После "выметающих" по фронтальным зубам стоит пройтись круговыми движениями. По жевательным – тоже сначала "выметающие движения", а потом круговые (в этом случае можно сомкнуть зубы) и движения "вперед-назад".

"И точно так же вы должны прочищать с внутренней стороны зубов", – подчеркнула стоматолог.

Здоровым людям Зимина порекомендовала проходить профессиональную чистку в клинике 2 раза в год. При заболеваниях пародонтоза такая чистка может требоваться и чаще (раз в 3-4 месяца), но ее должен назначать специалист.

Посмотреть, как выполняются движения, вы можете на видео.

Чистить зубы нужно правильно carillondental.com

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