Ортодонтическое лечение в Добробут

Ортодонтическое лечение в Dobrobut Dental Clinic меняет жизнь к лучшему, возвращая здоровье и восстанавливая эстетичный внешний вид.

Наталья ОРЛОВА, стоматолог-ортодонт высшей категории Медицинской сети "Добробут"

В ДОБРОБУТ доступен весь комплекс лечебных процедур, направленных на нормализацию функций зубочелюстного аппарата и восстановления эстетичного внешнего вида.

Первое впечатление о человеке складывается инстинктивно, за десятую долю секунды - и такие нюансы внешности, как асимметрия лица, неровные зубы или большие щели между ними замечаются мгновенно. Это может привести к проблемам в общении и заставлять страдальца, которому не посчастливилось получить от природы голливудскую улыбку, чувствовать себя все более неуверенно. Кроме переживаний относительно внешнего вида, проблемы с зубами и челюстями могут также вызывать целый ряд дискомфортных состояний - нарушать дикцию, провоцировать боль во время жевания и частые головные боли, вызванные постоянными перенапряжением мышц лица и шеи.

Комплексное решение

К счастью, все эти проблемы можно оставить в прошлом, доверившись специалистам-ортодонтам и не только им! Понимая, как тесно связаны все системы организма, в Dobrobut Dental Clinic применяют мультидисциплинарный подход. Вместе с врачами, специализирующихся на коррекции зубов и челюстей, в диагностике и лечении участвуют лоры, остеопаты, логопеды, невропатологи.

Современный цифровой томограф позволяет с максимальной точностью оценить состояние тканей зубочелюстного аппарата. Фотолаборатория позволяет сделать внутриротовые 3D-снимки и внешние фото, необходимые для анализа лица, положения языка, особенностей улыбки и тому подобное. Во внимание принимают также дикцию, состояние дыхательных путей и даже осанку.

Прогнозируемый результат

В дальнейшем дело за компьютерными технологиями. Специальное программное обеспечение помогает составить детальный план всех необходимых манипуляций и визуализировать будущий результат - совершенную улыбку. Фотопротокол Digital Smile Design учитывает не только статические данные, то есть то, какое строение имеет зубочелюстная система, но и динамические - то, как работает мимика человека. В ходе планирования учитываются требования врачей, участвующих в лечении и реставрации, а также самого пациента, когда речь идет об эстетических моментах.

Ранняя коррекция

Конечно, чем раньше будет начато лечение - тем лучше. Ведь неслучайно детей с нарушениями зубочелюстного аппарата еще с порога можно распознать по синяками под глазами, вытянутому лицу и полуоткрытому рту. А такая патология, как сужение верхней челюсти, вызывает и сужение верхних дыхательных путей. Из-за этого возникает хроническая гипоксия, следствием которой становится быстрая утомляемость, плохое запоминание, проблемы с усвоением учебного материала.

Раннее начало коррекции позволит избежать таких осложнений и нормализовать ситуацию в более короткие сроки, чем это было бы со взрослым пациентом. Пока ребенок еще растет, развитие челюстей легче направить в правильном направлении. Для этого используются аппараты, которые активизируют перестройку зубочелюстной системы и дают возможность правильно прорезываться постоянным зубам. Своевременное ортодонтическое лечение обеспечит гармоничное развитие и избавит от многих проблем в будущем.

Восстановление для взрослых

Впрочем, даже если за помощью обращается взрослый, восстановление здоровья и красоты остается вполне возможным. Сегодня существует много вспомогательных конструкций, которые действуют с прицельной точностью.

• Брекет-системы - они позволяют решить самые разнообразные проблемы, от перемещения одного зуба к коррекции сложных патологий прикуса в комплексе с мини-имплантами и дополнительными аппаратами. Индивидуально подобранные системы эффективны в любом возрасте. Какие брекеты являются оптимальными - металлические или сапфировые, лигатурные или безлигатурные - определяет врач.

• Мини-имплантаты - это миниатюрные (до 2 миллиметров в диаметре) временные конструкции, которые используются при ортодонтическом лечении в качестве опоры, к которой можно подтянуть зубы, не влияя при этом на другие зубы и избегая риска их нежелательного перемещения.

• Invisalign - съемные прозрачные каппы из высокотехнологичного пластика, запатентованного в США. Оставаясь невидимыми, они незаметно перемещают зубы - и при этом не создают при лечении проблем с гигиеной полости рта и во время приема пищи.

Записаться на визит к стоматологу Dobrobut Dental Clinic можно по телефонам: 044/097 4952888.

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