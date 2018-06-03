Не покажет даже свинка Пеппа: Супрун рассказала, как чистить зубы детям

И.о министра здравоохранения дала рекомендации, как правильно чистить зубы маленьким детям.

"Хороший пример чистки зубов не покажет даже свинка Пеппа", - написала она в своем Facebook.

Супрун отметила, что бактерии есть всегда и даже после кормления младенца необходимо вытирать ему десны салфеткой, смоченной кипяченой водой. Также необходимо приучить ребенка к посещению стоматолога.

"Задача стоматолога на этом этапе познакомиться с ребенком, выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца) и понять, как дышит ребенок. Это поможет придать верные рекомендации, которые помогут избежать проблем с развитием зубов", - отметила она.

С появлением первого зуба необходимо начать пользоваться зубной щеткой. Для детей есть специальные зубные щетки с маленькой головкой и мягкой щетиной с закругленными кончиками. Зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко с минимальным количеством фтора. После 3-х лет количество пасты на щетке должно увеличиться до размера горошины.

"Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки и правильные движения, которые необходимы для эффективной чистки зубов, производятся только ближе к достижению ими возраста 10 лет", - пояснила и.о. министра.

По словам Супрун, зубы необходимо чистить не менее двух минут. Можно установить таймер или включить их любимую песню, что поможет детям привыкнуть к времени на чистку зубов. Также рекомендуется показать ребенку видео, как правильно чистить зубы.

"Важно с самого начала учить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов", - написала он.

И.о. министра добавила, что дети повторяют действия и поведение своих родителей и поэтому необходимо показать, что гигиена зубов и полости рта важна.

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