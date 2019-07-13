Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Стоматология

Не по зубам: стоматолог предупредила об опасности популярного десерта

3.5т Читать материал на украинском

Популярный десерт из горячего кофе с мороженым провоцирует возникновение трещин на зубной эмали.

Такую реакцию вызывает слишком большая разница температур, рассказала в эфире ObozTV врач-стоматолог Мария Зимина.

Медик предупредила, что появлению трещин способствует любое контрастное сочетание "очень горячего" с "очень холодным".

"Трещины потом прокрашиваются, их уже никак не вычистишь. Их можно будет только спилить, пломбу поставить, накладку сверху какую-то сделать. Я бы к таким вещам относилась с большой осторожностью", – подчеркнула она.

Новости
Совсем не смешно: как продукты для отбеливания зубов могут испортить вашу улыбку

Любителям кофе с мороженым Зимина посоветовала подождать, пока напиток немного остынет.

"Необязательно сразу пить кипяток и заедать его холодным", – отметила медик.

Кофе с мороженым

Кофе с мороженым

Philadelphia Inquirer

Ранее OBOZREVATEL писал, что в классическом рецепте кофе-глясе рекомендуется охладить кофейную основу до +10... +20 °C. В таком случае разница температур будет небольшой.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Здоровье
Теги
здоровье Советы врача кофе еда
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это ещё в школе учат. Там же проблемы ещё и в желудке начинаются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины