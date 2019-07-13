Не по зубам: стоматолог предупредила об опасности популярного десерта

Популярный десерт из горячего кофе с мороженым провоцирует возникновение трещин на зубной эмали.
Такую реакцию вызывает слишком большая разница температур, рассказала в эфире ObozTV врач-стоматолог Мария Зимина.
Медик предупредила, что появлению трещин способствует любое контрастное сочетание "очень горячего" с "очень холодным".
"Трещины потом прокрашиваются, их уже никак не вычистишь. Их можно будет только спилить, пломбу поставить, накладку сверху какую-то сделать. Я бы к таким вещам относилась с большой осторожностью", – подчеркнула она.
Любителям кофе с мороженым Зимина посоветовала подождать, пока напиток немного остынет.
"Необязательно сразу пить кипяток и заедать его холодным", – отметила медик.
Кофе с мороженым
Philadelphia Inquirer
Ранее OBOZREVATEL писал, что в классическом рецепте кофе-глясе рекомендуется охладить кофейную основу до +10... +20 °C. В таком случае разница температур будет небольшой.
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