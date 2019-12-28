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/ Стоматология

На Донбассе после визита к стоматологу скончалась 6-летняя девочка: подробности трагедии

1.6т
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В Славянске (Донецкая область) после посещения стоматолога умерла 6-летняя девочка.

Как сообщила прокуратура Донецкой области в Facebook, девочка была доставлена в реанимационное отделение областной детской больницы 27 декабря в 19:05 с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.

"В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер. По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля", – сообщили в прокуратуре.

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В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уже внесли сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины.

"Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками стоматологической больницы г.Славянск, что привело к тяжелым последствиям, а именно – к смерти малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Стоматология

Стоматология

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее 20-летняя девушка едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу. Выяснилось, что у девушки был септический шок, который наступил после удаления одного из зубов мудрости.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Стоматология
Место
Украина Славянск
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