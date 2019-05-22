Мужчина лишился рук и ног после похода к стоматологу

Тони Рэй из восточной Англии пришел на прием к стоматологу, а очнулся без рук и ног.

В 1999 году он был здоровым 38-летним мужчиной, но после полученной у стоматолога травмы десны у него очень быстро развился сепсис и он впал в кому на три месяца.

Тони Рей с семьей до трагедии

Сепсис – это инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, развивается как системная воспалительная реакция при попадании в кровь инфекционных агентов.

Когда Тони Рэй очнулся, то обнаружил, что его руки и ноги были ампутированы, а часть лица удалена. Также он сначала не смог вспомнить свою жену Николь.

Тони Рей с женой Николь

Из-за случившегося семья лишилась собственного бизнеса и была вынуждена продать дом.

Сепсис у Тони Рея начался стремительно, он почувствовал тошноту, у него началась рвота, поднялась температура тела. Мужчина обратился за медицинской помощью, но в больнице сепсис не диагностировали сразу, поэтому он привел к таким ужасным последствиям, пишет Mirror.

"Каждый врач, который видел меня при поступлении в больницу, не заметил классических признаков сепсиса. Они не знали, что со мной не так, поэтому меня положили палату, закрыли занавески. Меня просто оставили умирать", - вспоминает Тони.

Он призвал уделять больше внимания обучению всех, кто оказывает медицинскую помощь – ведь первые признаки сепсиса должны знать и врачи и медсестры.

"То, что мне пришлось пережить, оказало огромное негативное влияние на меня, мою семью и моих опекунов - и этого никогда не должно было случиться. Подрыв здоровья и даже смерти от сепсиса будут продолжаться до тех пор, пока не будет принято обязательство обучить весь медперсонал заботе и вниманию к каждому пациенту, чтобы выявлять сепсис как можно быстрее и лечить его", - сказал он.

Руководитель по профилактике и контролю инфекций одного из британский медицинских колледжей добавила: "Необходимо также проводить просветительскую работу и объяснять населению, как распознать симптомы сепсиса на ранних стадиях и когда следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью".

Она добавила, что пациенты, которые пережили сепсис, сталкиваются с долгосрочными физическими и психологическими проблемами, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, хроническая боль, усталость, снижение когнитивных функций, беспокойство, депрессия и бессонница.

"Жизнь может стать сложной не только для людей, переживших сепсис, но и для их семей".

О причинах сепсиса, основных симптомах и его лечении читайте по ссылке.

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