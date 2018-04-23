Комаровский подсказал, как научить ребенка чистить зубы

Известный педиатр Евгений Комаровский дал родителям рекомендации о том, как приучить ребенка чистить зубы самостоятельно. Помогать и контролировать процесс стоит вплоть до достижения чадом 8-летнего возраста.

"Дети старше 3 лет настойчиво стремятся быть независимыми, но независимость приходит с практикой (под вашим руководством). В этом возрасте малыши еще не обладают волей, навыками и способностью концентрироваться на процессе, чтобы качественно почистить зубы самостоятельно", - написал врач у себя в Telegramm-канале.

Поэтому Комаровский настаивает, что родители должны контролировать процесс чистки зубов детьми и добиваться того, чтобы малыш тщательно их прочищал.

"Следите, чтобы щетка удаляла весь налет, поскольку именно в нем размножаются бактерии, которые приводят к кариесу. Иногда вам даже придется взять дело в свои руки буквально — дочищать ребенку зубы", - добавил доктор.

Он отметил, что сейчас стоматологическая проблема №1 среди дошкольников — это разрушение зубов из-за запущенного кариеса.

Лучше всего помогать наносить зубную пасту на щетку, пока ребенку не исполнится 6 лет. И еще лет до 7 или 8 нужно будет помогать ребенку и контролировать качество чистки зубов.

"Сначала чистите зубы детям собственноручно, а затем давайте им возможность закончить процедуру самостоятельно", - рекомендует Комаровский.

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