Как у животных: ученые нашли способ выращивать новые зубы

Молекулярные биологи из британского университета Плимута в Великобритании разрабатывают способы активации роста и естественного восстановления зубных тканей с помощью специального белка.

Как сообщает "НТВ", проследив за тем, как растут резцы у мышей, они открыли набор генов и сигнальных молекул, управляющих этим процессом, что может помочь восстанавливать зубы естественным путем.

Как известно, у человека зубы перестают расти еще в детстве, а у многих животных часть зубов продолжает расти на протяжении всей жизни. За это отвечают определенные колонии стволовых клеток, которые есть и у человека, но однако они не участвуют в починке или замене выпавших или удаленных зубов.

Зубы человека Популярная механика

Как сообщается в материале, четыре года назад биологи из Гарварда придумали, как активировать эти стволовые клетки, обработав их при помощи лазерных импульсов. А теперь биологи из университета Плимута открыли сигнальную молекулу Dlk1, исполняющую схожую функцию и отвечающую за производство дентина у основания резцов крыс и мышей.

Как утверждают ученые, это можно будет использовать для регенерации поврежденных зубов.

На данный момент они проводят опыты только на грызунах и выясняют, не будет ли активация стволовых клеток становить угрозу для человека или иметь какие-либо побочные эффекты.

Вместе с тем, указанные исследования биологи называют "прорывом в регенеративной медицине, который радикально поменяет жизнь пациентов в ближайшем будущем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые изобрели уникальное устройство, позволяющее влиять на нейроны мозга с помощью Bluetooth на смартфоне.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!