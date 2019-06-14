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/Стоматология

Как сохранить здоровою улыбку: топ-5 советов

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Чтобы сохранить здоровье зубов и десен, нужно следовать несложным правилам гигиены.

В Фонде гигиены полости рта составили топ-5 рекомендаций, которые помогут сохранить вашу улыбку здоровой и красивой.

Межзубное очищение перед использованием щетки является лучшим способом эффективной чистки. Для этого подойдет зубная нить.

Чистить зубы дважды в день по 2 минуты фторсодержащей пастой является ключом к поддержанию здоровья полости рта.

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Не полощите рот водой – она смоет фторид, который защищает эмаль.

Ограничьте употребление сахара, так как диета может сыграть большую роль в здоровье ротовой полости. Сладкая еда и газированные напитки повреждают зубы, способствуя их разрушению.

Посещайте стоматолога – это поможет сохранить здоровье рта и избежать заболеваний.

Как сохранить здоровою улыбку: топ-5 советов

Важно следить за состоянием зубов постоянно, а не только реагировать на возникшие проблемы с ними.

Ранее MedOboz сообщал, что продукты для отбеливания зубов разрушают находящиеся под эмалью дентин и белковую часть зуба, которая придает ему прочность.

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