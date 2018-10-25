Как лечить зубы мудрости: названы простые советы

Боли, связанные с ростом зубов мудрости, приводят пациентов к хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам.

Как предупредить осложнения, рассказала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Зубы мудрости (восьмые зубы) чаще всего прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Они относятся к рудиментарным зубам, то есть к зубам, которые эволюционно потеряли свое значение, так как произошло уменьшение размеров челюсти, связанное с переходом на более мягкую пищу и места для зубов мудрости практически не осталось", - отметила она.

Супрун уточнила, что именно поэтому зубы мудрости часто растут вкривь и вкось.

"Для того, чтобы предотвратить осложнения, связанные с зубами мудрости, рекомендуется периодически проходить осмотры у стоматолога, по назначению врача делать рентгенографию для оценки состояния зубов мудрости и прилегающих тканей", - объяснила и.о. министра.

По ее словам, врач может предложить удалить зуб мудрости при следующих признаках:

если в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;

при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;

в случае постоянного травмирования зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;

если нужно предупредить перелом нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта, поскольку расположение нижних зубов мудрости является предпосылкой для перелома челюсти в этой области при получении травмы.

Также есть ортодонтические показания для удаления зубов мудрости, например, при "скоплении" зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти.

Для того, чтобы облегчить боль, рекомендуется часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина), принимать противовоспалительные препараты (но не более 3-5 дней). И, обязательно, нужно как можно быстрее проконсультироваться со стоматологом по дальнейшей тактике лечения.

"Самым популярным мифом об удалении зубов мудрости является то, что вроде они связаны с работой сердца и их удаление может ему навредить. На самом деле к нарушениям в сердце (развитие инфекционного миокардита) может привести только зуб мудрости с очагом хронического воспаления", - добавила Супрун.

По ее словам, удаление такого зуба наоборот улучшит состояние и предотвратит развитие других тяжелых осложнений, поскольку устранит очаг инфицирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на приеме у стоматолога умерла пациентка. Ей стало плохо после укола обезболивающего, и она скончалась до прибытия скорой помощи.