Девушка чуть не умерла после приема стоматолога: что случилось

20-летняя американка Фейт Хоч едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.

Девушка хотела выровнять зубы и скорректировать прикус при помощи брекетов. Для этого стоматолог удалил ей семь зубов, пишет "Лента.ру".

Вечером американке стало плохо и она поехала в больницу. Там ей прописали обезболивающие и отправили домой. Однако, на следующий день состояние ухудшилось.

Фейт Хоч

"Я все время спала, а когда просыпалась, меня тошнило. В тот день меня вырвало около 12 раз. Доктора сказали, что в ближайший час я могла умереть", – рассказала она.

Выяснилось, что у девушки был септический шок — угрожающее жизни осложнение тяжелых инфекционных заболеваний. Врачи полагают, что заражение крови произошло после удаления одного из зубов мудрости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля текущего года в Киеве на приеме у стоматолога умерла 20-летняя девушка

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