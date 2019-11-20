Боязнь конфет и белые пятна: названы признаки кариеса у детей

Уверенность родителей, что пока у их малышей молочные зубы не сменились постоянными, кариес им не грозит, отнюдь не верна.

Врачи уверяют, малышам эта болезнь грозит не меньше, чем взрослым. При этом развивает она стремительнее и грозит серьезными осложнениями.

Стоматолог Галина Петренко рассказала читателям MedOboz, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить кариес у ребенка и обратиться в клинику до того, как заболевание уничтожит зуб и распространится на соседние ткани.

У маленьких детей тоже может быть кариес Zub1

Белые пятна

Появление белых пятен на зубках малыша не должно радовать, ведь это отнюдь не признак осветления зубной эмали. На самом деле это признак деминерализации поверхностного слоя зуба. Через некоторое время эти пятна будут расти, а позже – темнеть. Все это говорит о том, что заболевание поражает все более глубокие слои зуба.

Налет на поверхности зубов

Не стоит ругать ребенка, за то, что он плохо чистит зубы, увидев налет на зубной эмали. Бурые или желтые скопления на поверхности, которые нельзя убрать при помощи зубной щетки и пасты также являются признаком разрушения поверхности зуба и образования кариозной полости.

Ребенок отказывается от сладкого

Не всегда кариес можно заметить невооруженным глазом, тем более, у ребенка. Но догадаться можно и по его поведению. Так, поскольку кариес в первую очередь поражает эмаль, зубы становятся излишне чувствительными. Потому заметив, что малыш-сладкоежка отказывается от любимых сладостей, либо кривится во время еды, лучше перестраховаться и показать его стоматологу.

Десны красные либо припухшие

Периодически заглядывайте ребенку в рот, например, попросив его широко улыбнуться. Обратите внимание на десны – они должны быть светло-розовыми и ровным. Появление же припухлости или потемнения возле одного или нескольких зубов может говорить о развитии глубокого кариеса (инфекция добралась до пульпы и вызвала воспаление окружающих тканей). Потому этот признак также является поводом для обращения к стоматологу.

Беспокоит ушко

Маленький ребенок не всегда может понять, что его беспокоит зубик, тем более часто зубная боль может иррадиировать в соседние зоны. В большинстве случаев зубная боль у деток отдает в ушко. Потому при жалобах ребенка на боль в этой области, обратите внимание, в каком состоянии его зубы – вероятно на одном из них вы увидите уже запущенную форму кариеса.

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