Стойкие инфекции: ученые раскрыли неожиданную опасность обычного молока

Лабораторные исследования показали, что парное (непастеризованное) молоко является источником опасных инфекций, которые стали более стойкими к самым распространенным антибиотикам.

Об этом свидетельствуют исследования ученых из Центра контроля и профилактики заболеваний США, передает АиФ.

Исследователи изучали бактерии вида Campylobacter jejuni, которые поражают желудочно-кишечный тракт и вызывают такие симптомы как блеванее, диарею и лихорадку.

В сообщении говорится, что это заболевание встречается нечасто, однако в 2016 году в американском штате Калифорния в больницы попали 12 людей, которым поставили соответствующий диагноз. Таким образом, по сравнению с 1993 годом количество заболевших увеличилось в четыре раза.

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В результате исследований ученые пришли к выводу, что существует причинно-наследственная связь между спросом на парное молоко и выросшим количеством случаев заболеваемости.

Региональные власти запретили в штате сбыт такого молока, однако местные фермеры продолжают нарушать законодательство.

Лабораторные исследования показали, что употребление парного (непастеризованного) молока увеличивает шансы заразиться Campylobacter jejuni в 150 раз.

Бактерия стала стойкой против самых распространенных антибиотиков – тетрациклину, налидиксовой кислоты и ципрофлаксоцину. В связи с этим победить инфекцию становиться сложнее. По мнению специалистов, лучше отказаться от употребления непастеризованного молока, а в случае возникновения симптомов болезни обратиться к врачу.

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