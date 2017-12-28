Старт дан: Порошенко подписал закон о медреформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о медицинской реформе в Украине, который Верховная Рада приняла во втором чтении 19 октября (законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов").

Глава государства сделал это в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Подписывая его я поддерживаю право каждого украинца на качественное медицинское обслуживание... Я даю старт медицинской реформе в Украине. Теперь мяч на поле министерства", - заявил он.

Согласно законопроекту, объем медицинских услуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается государственными гарантиями, а также степень покрытия, закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете.

Также Порошенко подписал закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

Инициатива призвана повысить доступности и качества медицинского обслуживания на уровне первичной медицинской помощи в сельской местности, проведение профессионального консультирования врачом по месту жительства человека с помощью средств телемедицины.

Закон также предусматривает укомплектование сельских учреждений здравоохранения необходимым оборудованием и лекарственными средствами, необходимыми для оказания первичной медицинской помощи, а также создания надлежащей инфраструктуры на селе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабинете министров Украины опубликовали перечень медицинских услуг, которые будут оплачиваться за счет государства вследствие медицинской реформы.