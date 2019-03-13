Старение мозга: раскрыты главные причины

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга.

В исследовании приняли участие 9772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Им провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы, пишет MedicalXpress.

Выяснилось, что за исключением высокого уровня холестерина все другие факторы, особенно курение, кровяное давление и диабет, способствуют уменьшению количества серого вещества — совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров.

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Кроме того, сокращался объем мозга и ухудшалось состояние белого вещества — пучков аксонов, то есть длинных отростков нервных клеток. Сильнее всего эта связь проявлялась у людей среднего возраста.

У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3% по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений.

Затронутые области включали в себя участки, отвечающие за мышление, а также те, в которых обычно наблюдаются изменения при болезни Альцгеймера — возрастном нейродегенеративном заболевании, выражающемся в развитии тяжелой деменции.

Как сообщал OBOZREVATEL, антропологи из Йельского университета заявили, что большой мозг развился у предков человека благодаря жиру.

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