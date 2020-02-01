Стало известно, почему от стресса седеют волосы

Учены выяснили, что седые волосы у людей появляются после стресса из-за проблем с надпочечниками.

Об этом рассказали ученые Гарвардского университета, передает Der Standard. Они провели исследование и отследили механизм появления седины после того, как человек испытал сильный стресс.

Эксперимент ученые проводили на двух группах черных мышей. Одну группу грызунов они доводили до стресса, причиняя им боль. Другую группу мышей ученые сделали невосприимчивыми к стрессу, поэтому у них "отключили" симпатическую нервную систему.

В результате исследования выяснилось, что первая группа мышей, которая перенесла стресс, посидела. Тогда как окрас мышей из другой группы остался черным.

Также ученые выяснили, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин. Он влияет на пигмент клетки и цвет волос меняется.

При этом исследователи отметили, что обратного хода у этого процесса нет.

"Чрезмерное использование симпатической нервной системы вызывает постоянную гибель цветных клеток", – пояснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дерматолог Ховард Собел развенчал главные мифы, связанные с сединой

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