Стало известно, какие продукты вызывают бессонницу

Некоторые продукты, которые содержат рафинированные углеводы, способны повышать уровень сахара в крови и таким образом вызывать бессонницу.

К такому выводу пришли ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете. О результатах их исследования сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что в ходе эксперимента они проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые рассказывали о своем рационе питания. И выделили такие опасные для хорошего сна продукты, как сахар, белый хлеб и рис.

Сахар вызывает бессонницу

Как объяснили ученые, когда уровень сахара в крови быстро растет, то организм реагирует, выпуская инсулин. В результате снижение уровня сахара в крови приводит к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон.

Исследование также показало, что у женщин в постменопаузе, которые потребляли продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, в частности белый хлеб и рис, особенно с добавлением сахара, вероятность развития бессонницы повышалась. А тех, чья диета включала в себя большее количество овощей, клетчатки и цельных фруктов, реже имели проблемы с плохим сном.

"Бессонница часто лечится когнитивно-поведенческой терапией или медикаментами, но они могут быть дорогостоящими или иметь побочные эффекты", – отметила старший автор исследования Джеймс Гангвиш.

Поэтому специалисты посоветовали вместо вышеупомянутых продуктов включить в рацион овощи и фрукты, так как они благоприятно влияют на сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказала, что бессонница входит в перечень самых распространенных расстройств у граждан развитых стран. По статистике, ею страдает от 30 до 50 % населения.

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