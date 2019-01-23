Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Сразу после родов: во Львове младенцы массово заболели корью

751Читать материал на украинском

С начала января во Львове уже пятеро младенцев спустя несколько дней после рождения заболели корью.

Как передает Zaxid.net, об этом сообщил заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега. По его словам, малыши заразились от своих мам, которые заболели еще до родов.

"Само заболевание проявилось после рождения ребенка. У одной мамы через два дня после родов, у второй – через 5. Поднялась температура, появилась сыпь. А через несколько дней температура, высыпания появились уже у новорожденных", — рассказал он.

Новости
В Украине бушует корь: более тысячи детей отстранили от учебы

По словам врача-неонатолога Ларисы Григоренко, помимо повышенной температуры и высыпания у младенцев почти сразу проявились осложнения в виде пневмонии.

Однако сейчас дети выздоравливают. Заболевших в начале января уже выписали из больницы, но остальные трое пробудут в больнице еще около 10 дней.

Среди заболевших корью малышей – мальчики-двойняшки с Каменка-Бугского района и еще один малыш – с Радеховского района.

Корь

Корь

ТелеграфЪ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут объявить эпидемию кори. Решение примет специальная комиссия до конца недели.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Да это нормально. Если за три недели с начала года, заболело 8,5тыс человек, то отчего бы среди них не быть младенцам? Европа шагает по стране весёлым бульдозером.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины