Сразу после родов: во Львове младенцы массово заболели корью

С начала января во Львове уже пятеро младенцев спустя несколько дней после рождения заболели корью.

Как передает Zaxid.net, об этом сообщил заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега. По его словам, малыши заразились от своих мам, которые заболели еще до родов.

"Само заболевание проявилось после рождения ребенка. У одной мамы через два дня после родов, у второй – через 5. Поднялась температура, появилась сыпь. А через несколько дней температура, высыпания появились уже у новорожденных", — рассказал он.

По словам врача-неонатолога Ларисы Григоренко, помимо повышенной температуры и высыпания у младенцев почти сразу проявились осложнения в виде пневмонии.

Однако сейчас дети выздоравливают. Заболевших в начале января уже выписали из больницы, но остальные трое пробудут в больнице еще около 10 дней.

Среди заболевших корью малышей – мальчики-двойняшки с Каменка-Бугского района и еще один малыш – с Радеховского района.

Корь ТелеграфЪ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут объявить эпидемию кори. Решение примет специальная комиссия до конца недели.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся