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Спорт назвали "лекарством" от неизлечимого заболевания

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Задержать развитие болезни Альцгеймера может выполение физических упражнений несколько раз в неделю.

К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в США, передает MedicalXress. Исследование показало, что тех людей, у кого наблюдается накопление бета-амилоидов в гиппокампе, развитие заболевания замедляется в результате регулярных аэробных тренировок в течение года.

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Возникновение амилоидных бляшек, которые играют важную роль в гибели нейронов, при этом не прекращалось. Люди, которые не занимаются спортом, испытывают скорое уменьшение объема жизненно важных нервных волокон в мозге (белое вещество).

Также физические упражнения связаны с более медленным ухудшением состояния гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за формирование долговременной памяти.

Спорт назвали "лекарством" от неизлечимого заболевания

Спорт назвали "лекарством" от неизлечимого заболевания

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор рассказал, как физические упражнения развивают наш мозг.

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