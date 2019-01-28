Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Спорт и питание – не главное: ученые раскрыли секрет похудения

801Читать материал на украинском

Ученые нашли ответ на вопрос, почему при одинаковом питании некоторые люди остаются худыми, а другие быстро набирают лишние килограммы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Genetics, свидетельствуют о том, что есть гены, которые фактически гарантируют своим владельцам стройность, пишет BBC Украина.

Как подчеркивают исследователи, для некоторых счастливчиков стройность - это не результат правильного питания и занятий спортом, а генетическая данность.

Новости
Как жить с гастритом: врач назвала эффективную диету

За несколько последних десятилетий исследователи нашли сотни генов, которые отвечают за склонность человека к полноте. Однако исследований, посвященных генам, отвечающим за стройность, проводилось гораздо меньше.

В ходе исследования ученые изучили генетические данные более 1,6 тыс. стройных и здоровых жителей Британии с индексом массы тела ниже 18. Также ученые изучили данные 2 тысяч человек, страдающих тяжелой формой ожирения, и 10,4 тыс. людей с нормальной массой тела.

Участники исследования также должны были ответить на вопросы, касающиеся их питания и образа жизни.

Как выяснили ученые, у тучных людей, как правило, был набор генов, которые стимулируют увеличение массы тела. В то же время, у худых участников исследования не только отсутствовали гены, приводящие к быстрому набору лишних килограммов, но и присутствуют те гены, которые отвечают за здоровую худобу.

Новости
Калории без лишнего веса: диетолог дала совет по зимнему питанию
Спорт и питание – не главное: ученые раскрыли секрет похудения

edinstvennaya.ua

Автор исследования, профессор Кембриджского университета Садаф Фаруки призвала не критиковать полных людей за нездоровый образ жизни и переедание.

"Это исследование показывает, что худые люди являются худыми, потому что у них меньше тех генов, которые способствуют избыточному весу, а не потому, что они ведут более правильный образ жизни, как считают некоторые", – сказала Садаф Фаруки.

"Очень легко делать выводы и критиковать людей за лишний вес, но, как показывают нам научные данные, здесь все гораздо сложнее. У нас гораздо меньше возможностей контролировать свой вес, чем мы хотели бы думать", – говорит она.

Ученые говорят, что на следующем этапе исследования они попытаются выяснить, какое именно сочетание генов гарантирует здоровую худобу.

Еще более долгосрочной задачей ученых является выяснение того, как новые знания о генах, отвечающих за худобу, могут помочь в разработке новых методов похудения.

Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал: "Это важное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей".

Новости
Здоровое питание: диетолог дала украинцам полезный совет

Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все только "плохой" или "хорошей генетикой".

"В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни – и связаны они в основном с малоподвижным образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов", – добавил Том Сандерс.

Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.

"Часто лишний вес обусловливают генами, но есть и другие факторы – образ жизни, микрофлора кишечника – все это также влияет на вес", – говорит он.

Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.

Как сообщал ObozTV, ранее биолог и научный блогер Дарья Прокопик ответила на один из ключевых вопросов здорового питания – нужно ли есть после шести часов вечера.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Темы
ПитаниеДиеты и фитнес
Теги
здоровьепохудениедиета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины