Спорт и питание – не главное: ученые раскрыли секрет похудения

Ученые нашли ответ на вопрос, почему при одинаковом питании некоторые люди остаются худыми, а другие быстро набирают лишние килограммы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Genetics, свидетельствуют о том, что есть гены, которые фактически гарантируют своим владельцам стройность, пишет BBC Украина.

Как подчеркивают исследователи, для некоторых счастливчиков стройность - это не результат правильного питания и занятий спортом, а генетическая данность.

За несколько последних десятилетий исследователи нашли сотни генов, которые отвечают за склонность человека к полноте. Однако исследований, посвященных генам, отвечающим за стройность, проводилось гораздо меньше.

В ходе исследования ученые изучили генетические данные более 1,6 тыс. стройных и здоровых жителей Британии с индексом массы тела ниже 18. Также ученые изучили данные 2 тысяч человек, страдающих тяжелой формой ожирения, и 10,4 тыс. людей с нормальной массой тела.

Участники исследования также должны были ответить на вопросы, касающиеся их питания и образа жизни.

Как выяснили ученые, у тучных людей, как правило, был набор генов, которые стимулируют увеличение массы тела. В то же время, у худых участников исследования не только отсутствовали гены, приводящие к быстрому набору лишних килограммов, но и присутствуют те гены, которые отвечают за здоровую худобу.

edinstvennaya.ua

Автор исследования, профессор Кембриджского университета Садаф Фаруки призвала не критиковать полных людей за нездоровый образ жизни и переедание.

"Это исследование показывает, что худые люди являются худыми, потому что у них меньше тех генов, которые способствуют избыточному весу, а не потому, что они ведут более правильный образ жизни, как считают некоторые", – сказала Садаф Фаруки.

"Очень легко делать выводы и критиковать людей за лишний вес, но, как показывают нам научные данные, здесь все гораздо сложнее. У нас гораздо меньше возможностей контролировать свой вес, чем мы хотели бы думать", – говорит она.

Ученые говорят, что на следующем этапе исследования они попытаются выяснить, какое именно сочетание генов гарантирует здоровую худобу.

Еще более долгосрочной задачей ученых является выяснение того, как новые знания о генах, отвечающих за худобу, могут помочь в разработке новых методов похудения.

Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал: "Это важное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей".

Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все только "плохой" или "хорошей генетикой".

"В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни – и связаны они в основном с малоподвижным образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов", – добавил Том Сандерс.

Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.

"Часто лишний вес обусловливают генами, но есть и другие факторы – образ жизни, микрофлора кишечника – все это также влияет на вес", – говорит он.

Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.

Как сообщал ObozTV, ранее биолог и научный блогер Дарья Прокопик ответила на один из ключевых вопросов здорового питания – нужно ли есть после шести часов вечера.

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