Спит по 22 часа в сутки: странная болезнь испортила жизнь молодой британке

Студентка из английского города Лестер, графство Лестершир, из-за болезни Клейне — Левина может проспать до 22 часов в сутки.

Рода Родригез-Диаз рассказала о чудовищных последствиях тяжелого заболевания. По ее словам, "жизнь проходит мимо нее", сообщает Metro.

"Реальность больно бьет меня по голове, когда я встаю и понимаю, что выпала из жизни на неделю. Мне очень плохо, когда такое происходит", — пожаловалась 21-летняя девушка.

Metro

Самый долгий приступ болезни длился у девушки три недели. Она вставала только ради того, чтобы поесть, попить и сходить в туалет.

В 2018 году Родригез-Диаз выгнали из университета за то, что она вовремя не сдала курсовые работы и не явилась на половину экзаменов. Только после этого в сентябре она впервые обратилась к терапевту, и ей поставили диагноз.

Metro

Metro

"Очень сложно объяснить людям, где я была. Заболевание редкое, потому многие люди не понимают, что со мной. Но я борюсь за то, чтобы болезнь поменьше влияла на мою жизнь", — сказала Родригез-Диаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего один дополнительный час сна в день принесет ощутимый результат: лучшее самочувствие, настроение и больше успехов на работе.

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