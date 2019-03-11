Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Спаситель ДНК: ученые разгадали, для чего нужен сон

956Читать материал на украинском

Сон восстанавливает поврежденные участки ДНК, которые накапливаются за время дневной активности.

Такое открытие сделали исследователи из Университета имени Бар-Илана в Израиле, передают "Вести.Ру".

Ученые провели наблюдение за рыбками данио-рерио, чей мозг схож с человеческим. С помощью микроскопов они сравнили движение ДНК и ядерных белков в клетках внутри рыбок, когда те бодрствуют и спят.

Новости
Выяснилась тайна продления жизни с помощью сна

Сон

Сон

Politeka

Результаты исследований показали, что хромосомы более активны ночью, когда тело рыбки отдыхает, но именно эта повышенная активность позволяет эффективно восстанавливать повреждения ДНК, вызванные радиацией, окислительным стрессом и активностью нейронов.

Ученые полагают, что обнаружили причинно-следственную связь между сном, динамикой хромосом, нейрональной активностью и восстановлением ДНК, имеющим огромное значение для всего организма.

Именно поэтому, считают они, сон не потерял своей важности на протяжении миллиардов лет.

Спаситель ДНК: ученые разгадали, для чего нужен сон

SeVIA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что ежедневный сон менее семи часов может привести к развитию атеросклероза и инсульта.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины