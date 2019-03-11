Спаситель ДНК: ученые разгадали, для чего нужен сон

Сон восстанавливает поврежденные участки ДНК, которые накапливаются за время дневной активности.

Такое открытие сделали исследователи из Университета имени Бар-Илана в Израиле, передают "Вести.Ру".

Ученые провели наблюдение за рыбками данио-рерио, чей мозг схож с человеческим. С помощью микроскопов они сравнили движение ДНК и ядерных белков в клетках внутри рыбок, когда те бодрствуют и спят.

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Сон Politeka

Результаты исследований показали, что хромосомы более активны ночью, когда тело рыбки отдыхает, но именно эта повышенная активность позволяет эффективно восстанавливать повреждения ДНК, вызванные радиацией, окислительным стрессом и активностью нейронов.

Ученые полагают, что обнаружили причинно-следственную связь между сном, динамикой хромосом, нейрональной активностью и восстановлением ДНК, имеющим огромное значение для всего организма.

Именно поэтому, считают они, сон не потерял своей важности на протяжении миллиардов лет.

SeVIA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что ежедневный сон менее семи часов может привести к развитию атеросклероза и инсульта.

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