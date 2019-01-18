''Спасет жизнь!'' Ученые составили уникальную диету

Ученые разработали диету, которая, как они обещают, может спасти жизнь, прокормить 10 млрд людей и все это, не нанеся катастрофических убытков планете.

Как сообщает ВВС, название специального рациона – "планетарное здоровое питание". При этом диета на исключает мясо и молочные продукты.

"Но новая диета предполагает огромные изменения в том, что мы кладем на собственные тарелки, и побуждает есть то, чего мы раньше едва касались. Если вы привыкли есть мясо каждый день, то будете первым, кому придется поступиться собственными привычками. Отныне, если захотите красного мяса - то можете позволить себе бургер раз в неделю или большой стейк раз в месяц - такова ваша судьба", - сказано в материале.

Отмечается, что такие люди могут позволить себе несколько порций рыбы и курятины в неделю, но остальные протеины должны поступать в организм с растительной пищи.

Вместо мяса ученые рекомендуют есть орехи и хорошую порцию бобовых - фасоль, нут и чечевицу.

Стоит также "ударить" по овощам и фруктам, которые должны составлять половину каждой тарелки еды. Также ученые забраковали "крахмалистые" овощи, такие как обычный картофель и маниок.

Если вы хотите придерживаться всех правил, то вот, что вам разрешено ежедневно:

Орехи – 50 г в день

Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые – 75 г в день

Рыба – 28 г нa день

Яйца - 13 г в день (то есть одно в неделю)

Мясо – 14 г в день красного мяса и 29 г курятины в день

Углеводы - цельнозерновые, такие как хлеб и рис – 232 г в день и 50 г в день крахмалистых овощей

Молочные продукты – 250 г - эквивалент одного стакана молока

Овощи (300 г) и фрукты (200 г)

Диета также позволяет употреблять 31 г сахара и около 50 г масла, например, оливкового.

Диета ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты назвали третью по популярности диету на 2019 год. Среди наиболее безопасных типов питания указана Флекситарианская диета ("Гибкая диета"). Эта модель помогает не только похудеть, но и улучшить здоровье, снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и в результате жить дольше.

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