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Спасет от старения и рака: ученые разгадали новый механизм

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Ученые определили ключевой процесс во всех клетках человека, который способствует старению, а также развитию рака.

Так, исследователи Университета Монаша (Австралия) изучили аутофагию, при которой клетки распознают, поглощают и разрушают дефектные белки, фрагменты клеточных мембран, части вирусов или бактерий, сообщает "Лента.ру".

Захваченный "мусор" используется клеткой для получения энергии и веществ, необходимых для ее жизнедеятельности. В отсутствие эффективной аутофагии клетки оказывают перегруженными своими собственными отходами, что в масштабе всего организма может вызывать различные заболевания, включая диабет, мышечную дистрофию, болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера.

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Спасет от старения и рака: ученые разгадали новый механизм

МедЭксперт

При этом выяснилось, что рецепторы ведут себя совсем на так, как предполагалось ранее. Считалось, что контакт рецепторов с телами, которые нужно захватить, активирует мембрану. Однако ученые выяснили, что блокировка рецепторов от связывания с мембранами не останавливает процесс. Вместо этого сами мембраны рекрутируют рецепторы, для того, чтобы аутофагия протекала более эффективно. Сбои, возникающие на этом этапе, являются настоящей причиной заболеваний.

В настоящее время разрабатываются препараты, которые должны регулировать рецепторы, работающие совсем не так, как специалисты думали раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
США
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