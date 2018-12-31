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/Новости здоровья

Спасет от смерти: выяснилась неожиданная польза алкоголя

1.8тЧитать материал на украинском

Умеренное употребление алкоголя уменьшает риск смерти пожилых людей, которым была диагностирована сердечная недостаточность.

К такому выводу пришли специалисты Университетской школы медицины в Вашингтоне (США), передает "Лента.ру". Так, в исследовании приняли участие 393 пациента с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что употребление семи или менее стандартных порций спиртных напитков в неделю продлевало жизнь на 383 дня в среднем по сравнению с теми, кто вообще не пил алкоголь. При этом средняя выживаемость добровольцев с начала постановки диагноза составляла около 7,5 года.

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Спасет от смерти: выяснилась неожиданная польза алкоголя

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Ученым еще предстоит определить оптимальные уровни употребления алкоголя для пожилых людей с проблемами в деятельности сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, имеют большую продолжительность жизни, нежели заядлые трезвенники.

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минин евген
минин евген
кацапьё даже книгу выпустило о лечении аодкой. сейчас весь мир наблюдает до чего они долечились. деградировали до животных.
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