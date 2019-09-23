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Спасет от рака и улучшит зрение: раскрыта неожиданная польза популярного растения

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Петрушка – зелень, которая содержит очень полезные и нужные минералы для нашего организма.

Потребляя эту простую зелень, вы получите витамины и антиоксиданты, а также снизите риск развития рака и уxудшения зрения. Об этом сообщает Anywell.

Витамин К, который содержится в петрушке, необходим для костей и свертывания крови, витамины А и С обладают антиоксидантными свойствами, а белки, жиры и волокна просто нужны нашему организму.

30 граммов свежей рубленой петрушки это:

  • 11 калорий,

  • 2 грамма углеводов,

  • 1 грамм белка,

  • менее 1 грамма жира,

  • 1 грамм клетчатки,

  • 108% суточной нормы витамина A,

  • 53% суточной нормы витамина C,

  • 547% суточной нормы витамина K,

  • 11% суточной нормы фолата,

  • 4% суточной нормы калия.

Петрушка

Петрушка

pixabay.com

Петрушка содержит антиоксиданты

Антиоксиданты – это соединения, которые предотвращают повреждение клеток от свободных радикалов. Наш организм нуждается в здоровом балансе антиоксидантов и свободных радикалов для поддержания здоровья.

Петрушка содержит такие антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды и витамин C. По словам экспертов, рацион, богатый флавоноидами, может снизить риски возникновения многих заболеваний, в частности рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.

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Петрушка поддерживает здоровье костей

Кости человека нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми. Петрушка богата витамином K – необходимое питательное вещество для здоровья костей. 30 граммов петрушки обеспечивают более, чем в 5 раз больше суточной нормы витамина K.

Петрушка

Петрушка

pixabay.com

Петрушка может предотвращать развитие рака

Петрушка содержит растительные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.

Окислительный стресс – это дисбаланс уровней антиоксидантов и свободных радикалов, что связано с развитием некоторых хронических заболеваний и рака. Петрушка богата флавоноидами, антиоксидантами и витамином С, которые снижают окислительный стресс в организме и могут снизить риски развития некоторых видов рака.

Полезна для зрения

Лютеин, бета-каротин и зеаксантин – три каротиноида, которыми богата петрушка и которые помогают защитить зрение. Каротиноиды – это пигмент в растениях, который имеет мощную антиоксидантную активность. Лютеин и зеаксентин могут предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.

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Петрушка необходима для сердца

Ценность петрушки в том, что она является источником фолиевой кислоты. В 30 граммах содержится 11% суточной нормы. Масштабное исследование с участием более 58 000 человек показало, что потребление фолиевой кислоты связано с 38% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Экстракт петрушки содержит антибактериальные свойства

Петрушка может предупредить рост бактерий в пище. Бактерии, которые содержатся в петрушке, могут предупредить рост плохих бактерий, а именно – листерии и сальмонеллы, которые провоцируют пищевые отравления.

Также экстракт петрушки имеет антибактериальную активность против грибковых и дрожжевых инфекций, плесени и распространенных инфекционных инфекций типа стафилококка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась польза популярного напитка. Он улучшает работу мозга.

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