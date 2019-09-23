Спасет от рака и улучшит зрение: раскрыта неожиданная польза популярного растения

Петрушка – зелень, которая содержит очень полезные и нужные минералы для нашего организма.
Потребляя эту простую зелень, вы получите витамины и антиоксиданты, а также снизите риск развития рака и уxудшения зрения. Об этом сообщает Anywell.
Витамин К, который содержится в петрушке, необходим для костей и свертывания крови, витамины А и С обладают антиоксидантными свойствами, а белки, жиры и волокна просто нужны нашему организму.
30 граммов свежей рубленой петрушки это:
11 калорий,
2 грамма углеводов,
1 грамм белка,
менее 1 грамма жира,
1 грамм клетчатки,
108% суточной нормы витамина A,
53% суточной нормы витамина C,
547% суточной нормы витамина K,
11% суточной нормы фолата,
4% суточной нормы калия.
Петрушка
pixabay.com
Петрушка содержит антиоксиданты
Антиоксиданты – это соединения, которые предотвращают повреждение клеток от свободных радикалов. Наш организм нуждается в здоровом балансе антиоксидантов и свободных радикалов для поддержания здоровья.
Петрушка содержит такие антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды и витамин C. По словам экспертов, рацион, богатый флавоноидами, может снизить риски возникновения многих заболеваний, в частности рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.
Петрушка поддерживает здоровье костей
Кости человека нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми. Петрушка богата витамином K – необходимое питательное вещество для здоровья костей. 30 граммов петрушки обеспечивают более, чем в 5 раз больше суточной нормы витамина K.
Петрушка
pixabay.com
Петрушка может предотвращать развитие рака
Петрушка содержит растительные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.
Окислительный стресс – это дисбаланс уровней антиоксидантов и свободных радикалов, что связано с развитием некоторых хронических заболеваний и рака. Петрушка богата флавоноидами, антиоксидантами и витамином С, которые снижают окислительный стресс в организме и могут снизить риски развития некоторых видов рака.
Полезна для зрения
Лютеин, бета-каротин и зеаксантин – три каротиноида, которыми богата петрушка и которые помогают защитить зрение. Каротиноиды – это пигмент в растениях, который имеет мощную антиоксидантную активность. Лютеин и зеаксентин могут предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.
Петрушка необходима для сердца
Ценность петрушки в том, что она является источником фолиевой кислоты. В 30 граммах содержится 11% суточной нормы. Масштабное исследование с участием более 58 000 человек показало, что потребление фолиевой кислоты связано с 38% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Экстракт петрушки содержит антибактериальные свойства
Петрушка может предупредить рост бактерий в пище. Бактерии, которые содержатся в петрушке, могут предупредить рост плохих бактерий, а именно – листерии и сальмонеллы, которые провоцируют пищевые отравления.
Также экстракт петрушки имеет антибактериальную активность против грибковых и дрожжевых инфекций, плесени и распространенных инфекционных инфекций типа стафилококка.
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