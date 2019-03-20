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Спасет от рака и инсульта: назван эффективный способ избежать преждевременной смерти

3.3тЧитать материал на украинском

Быстрые прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.

К такому выводу пришла группа ученых под руководством Бо Си из Шаньдунского политехнического университета (Китай), сообщает "Лента.ру". Исследователи проанализировали данные об уровне физической активности 88 140 человек, собранные в период с 1997-го по 2008 года, и сопоставили их с числом умерших в 2011 году добровольцев.

При этом учитывался тип нагрузок, а также их продолжительность. В результате выяснилось, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа каждую неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18%.

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Спасет от рака и инсульта: назван эффективный способ избежать преждевременной смерти

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Кроме того, серии из умеренных 10-минутных физических нагрузок общей продолжительностью 2,5-5 часов в неделю уменьшали риск смерти на 31%, а 25 часов активности в неделю сократили эту вероятность вдвое.

При этом, по словам ученых, езда на велосипеде, бег или занятия спортом позволяют сократить время, необходимое для достижения эффекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые также выяснили, что основными факторами долголетия являются влияние окружающей среды и образ жизни.

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Место
Китай
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