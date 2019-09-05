Спасает от рака и инсульта: названы 7 причин пить красное вино

Употребление красного вина полезно для человеческого организма, в частности для сердца и костей.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что при этом важно всегда придерживаться меры.

Одним из ключевых преимуществ употребления красного вина для здоровья является то, что оно содержит большое количество антиоксидантов. Последние необходимы для защиты клеток организма от повреждений, которые могут привести к инфекции и воспалению.

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Полезно красное вино также для костей, поскольку содержит кремний, влияющий на их прочность.

Кроме того, напиток также помогает избежать инсульта. Исследования показали, что умеренное потребление красного вина может разжижать кровь. При этом, медики рекомендуют пить не более одного стакана в день.

Отмечается, что красное вино также уменьшает риск появления сердечных заболеваний. По мнению экспертов, дубильные вещества, содержащиеся в напитке, содержат процианидины (химические соединения), которые эффективны в их профилактике.

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Красное вино также помогает снизить уровень холестерина. Помимо употребления полезных жиров, включая оливковое масло, рыбу и свежие овощи,также рекомендуется выпить бокал этого напитка.

По словам медиков, в красное вино входят ресвератрол и процианидин – два соединения, которые могут снизить уровень холестерина.

Кроме того, красное вино может снизить чувствительность к инсулину и обезопасить от диабета 2 типа. Отмечается, чтоесли вы ищете красное вино с низким содержанием сахара, Каберне или Мерло должны быть на вершине вашего списка.

Одним из самых главных свойств красного вина является его способность уменьшать риск возникновения рака. Благодаря высокому уровню антиоксидантов, считается, что этот алкоголь помогает бороться с повреждениями на клеточном уровне.

Исследования показали, что риск рака простаты, толстой кишки и молочной железы можно снизить, выпивая стакан красного вина в день.

Почему пить красное вино полезно foodismedicine.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование британских врачей показало, что красное вино в небольших количествах может помочь сохранить разнообразие кишечного микробиома.

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