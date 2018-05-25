Созданы затычки для носа для похудения: неожиданный эффект

Израильские ученые создали затычки для носа, которые помогают любому человеку похудеть, лишая его способности ощущать запахи вкусной пищи.

Его прототип и первые итоги работы были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Вене, передает РИА Новости.

"Мы только начали изучать то, какую роль играет обоняние в работе аппетита, количестве поедаемой пище и в массе тела. С другой стороны, все мы хорошо знаем, что приятные или неприятные запахи могут усилить или сбить нам аппетит. К примеру, мы показали, что блокировка обоняния лишает молодых и взрослых людей тяги к сладкой пище", — заявил Дрор Дикер из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль).

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