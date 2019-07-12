Сотни операций в подвале под обстрелами: история героя-хирурга с Донбасса

В 2014 году в городок Попасную на Луганщине пришла война. Люди бросали свои дома. Улицы опустели. Остановились предприятия. Не работали ни школы, ни детские сады.

Опустела даже центральная районная больница. Верными клятве Гиппократа остались только анестезиолог, операционная сестра и два хирурга. Одним из них был заведующий хирургии больницы, а ныне главный врач учреждения Александр Ковальчук. Он провел под обстрелами более 380 операций. Операционную обустроили в подвале. Одновременно поступало 7-8 раненых. Принимали всех: и гражданских, и военных. Об истории Александра читайте в материале OBOZREVATEL.

“Раненые, больные были у нас в 14-й, 15-й год, особенно февраль месяц, очень много. А потом, когда мне сообщили, что будут заниматься Попасной, а я живу рядом, я переехал сюда. Никого не было здесь, пришлось мне одному. Уже 1-го или 2-го числа февраля 15-го года, первые пошли добровольцы-врачи. И уже стало легче”, – вспоминает Александр.

Попасная Деловая столица

Врачам-добровольцам хирург был несказанно рад. А боевые действия продолжались, и иногда обострялись до предела. Это значило, что каждый день – новые операции, которые приходилось делать очень маленькой командой…

“Боевые действия были в разгаре, поэтому мы оперировали почти круглосуточно, – вспоминает эти тяжелые времена Александр. – Хирургия, особенно во время войны – это физический и эмоциональный труд. В этом хаосе меня спасали только 40 лет медицинского опыта. Поэтому хорошо, что через некоторое время в Попасную начали бесплатно приезжать врачи-добровольцы из всех уголков страны”.

И сейчас Попаснянская больница, используя опыт последних – крайне сложных – лет, продолжает развиваться, как в плане привлечения оборудования, так и новых специалистов.

“Так как кадровый вопрос у нас очень сложный, мы делаем ставку на молодых специалистов. Берем студентов, контрактников и учим за свой счет. Потом у нас есть все оборудование для полноценной работы. Здесь очень широкое поле для деятельности - как в хирургическом плане, так и в росте. Полный фарш, как говорят. Это квартира, оборудование и зарплата. И работы тут хватает”, – утверждает Александр Ковальчук.

Последствия обстрела в Попасной ТСН

Профессия доктора, особенно когда речь идет о такой тонкой работе, требующей максимальной концентрации, как хирургия – дело чрезвычайно сложное. Поэтому так важно обучение молодых специалистов, при этом – с использованием новых технологий. Как ни удивительно, всему этому нашлось место даже в районной больнице.

“Наша профессия требует того, что нужно постоянно самосовершенствоваться. Делаешь анализ своей работы, в течении этих сорока лет то, что было до... оказывается, уже неправильно... Меняется уже и алгоритм лечений. Нужно постоянно учиться, читать. Узнавать все новое. Навыки приобретаются в постоянной работе. Ну плюс еще интуиция”.

Не обходится в такой работе и без разочарований. Не всему коллективу подходит такая благородная, но все же – экстремальная работа, недалеко от линии разграничения.

Сам Александр относится к опасности по-философски: “Был у нас доктор, уехал. Мы даже не попрощались. Он мне потом по интернету написал: “У вас стреляют…” Ну стреляют, да. Можно в любой момент попасть в аварию. Утонул, молния ударила... Если обращать внимание на это, то можно войти в себя, и вся жизнь у тебя пройдет в каком то, знаете... в ожидании”, – говорит доктор.

Основная задача Александра Ковальчука в должности главного врача – воспитать себе замену и максимально обеспечить свое заведение необходимым медицинским оборудованием. И только после этого, уже пенсионером, хирург хочет переехать в Карпаты. Но пока это просто мечты, потому что война продолжается.

Сегодня Александр – один из героев проекта “Герои наших сердец”, инициированного Министерством по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ). Он объединил 9 историй героев, которые смогли в трудных условиях войны не впасть в отчаяние, а найти себя и помогать другим.

О героях проекта можно прочитать на сайте: https://heroes.mtot.gov.ua

Также любой человек может рассказать историю о героях, известных ему, заполнив форму: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/

Проект “Герои наших сердец” инициирован МТОТ и реализуется при помощи Агентства США по международному развитию (USAID). OBOZREVATEL – информационный партнер проекта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!