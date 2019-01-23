Сон и мифы: сколько нужно спать и стоит ли верить сонникам

Сон – важная часть нашей жизни, а хороший отдых ночью – залог здоровья и продуктивности в течение дня.

OBOZREVATEL разобрал самые распространенные заблуждения и объяснил реальные последствия некоторых привычек.

Правдивость сонников

Некоторые специалисты и ученые считают, что сон – просто физиологический процесс, во время которого организм отдыхает. А определенные образы являются свидетельством работы человеческой психики и освобождения от информации, накопленной за день. Другая же группа людей утверждает, что во сне люди открыты потустороннему миру, и таким образом можно получить советы, предостережения и указания.

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Если прийти к компромиссу в этих двух заключениях, то можно сделать следующее предположение. Первую часть ночи мозг действительно обрабатывает и усваивает всю информацию, полученную за день, а потом подсознание, к которому человек часто не прислушивается, проанализировав все, дает советы и скрытые знаки. Таким образом, интуиция старается помочь выбрать правильное решение.

В старые времена люди верили, что каждый сон что-то значит, поэтому после каждого пробуждения, они записывали все свои видения и узнавали, к чему они приводят. Сегодня, по мнению ученых, данный процесс делится на фазы, и каждая из них несет свой смысл.

Таким образом, толкователь снов можно назвать литературой, которая может помочь разобраться в собственном подсознании. Специалисты считают, что сонники довольно опасны, и они заведомо программируют человека на определенные действия. Поэтому лучше исходить из того, что позитивным предсказаниям стоит верить, таким образом "обрекая" себя на счастье. А вот негативным трактовкам лучше не надо придавать никакого значения.

Чтобы разобраться в своих сновидениях лучше сходить к хорошему психологу, который поможет покопаться в подсознании, полагаться только на проверенные старинные сонники, а также верить только позитивным предсказаниям и доверять своей интуиции.

Исполнение снов по дням недели

В старину считали, что не все сны сбываются одинаково: часть из них может реализоваться на следующий день, другая – через много лет, а третьи вообще остаются только в подсознании. Но актуальные исследования и наука не соглашаются с этим. На сегодня данный миф остается на уровне выдумок и не имеет под собой почвы для фактов.

Однако некоторые люди продолжают верить в зависимость правдивости сна от дня недели.

Сны со вторника на среду управляются планетой Меркурием. Насыщенные и яркие видения не сбываются в действительности. Однако есть маленькая вероятность осуществления некоторых отдельных частей сновидений, которые не содержат в себе ничего плохого.

Сны с пятницы на субботу управляются планетой Сатурн. Часто позитивные видения в эту ночь могут предсказать события ближайшего будущего не только для самого сновидца, но и для его близких друзей или членов семьи.

Сны с субботы на воскресенье управляются Солнцем. Видение может сбыться в этот же день. События, которые он предвещает, зависят от настроения сновидения. Если человек увидел нечто хорошее, то стоит ждать воплощения. В случае негативной окраски видения, оно может никак не проявить себя в реальной жизни.

Ночное переедание — причина кошмаров

Дело в том, что плотная еда перед сном приводит к нарушению работы органов, в следствие чего — к перевозбуждению и плохим снам.

Еда перед сном fitnesspersona.ru

В свою очередь жирная и острая пища повышает температуру тела, ускоряет метаболизм и, соответственно, приводит к кошмарам. Поэтому, чтобы избежать кошмарных снов, исследователи советуют перестать есть перед сном.

Человеку достаточно 4 часов сна

Принято считать, что человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и быть продуктивным в течение дня, надо спать в сутки не меньше восьми часов. Однако, существуют сведения, что Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Сальвадор Дали и многие другие гении придерживались полифазного сна и спали от одного до четырех часов в сутки.

В свою очередь полифазный сон — паттерн сна, при котором время, отведённое на сон, разбивается на несколько периодов в течение суток. В результате можно получить несколько дополнительных дней бодрствования в неделю. Но перед тем, как перейти на такой вид сна, специалисты рекомендуют изучить тему фаз сна: быстрого и медленного.

Также отметим, что группа международных ученых пришла к выводу, что длительный сон грозит преждевременной смертью из-за того, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали более 116 тысяч дневников сна и выяснили, что здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов. Сон от девяти до десяти часов повышает вероятность развития серьёзного заболевания на 17%, а более десяти часов в сутки — на 41%.

Алкоголь лечит бессонницу

Периодические нарушения сна – явление достаточно распространенное, они негативно влияют на работу целого организма. Чтобы хорошо спать, специалисты советуют отказаться от алкоголя, курения и перейти на правильный образ жизни. Хотя спиртное и может помочь заснуть, но его употребление чревато многократными пробуждениями и сокращением фазы глубокого сна.

Каждые 90 минут повторяются циклы сна, при этом большая часть глубокого сна приходится на вторую половину ночи. И именно тогда организм начинает в полную силу бороться с алкоголем. Длительность глубокого сна, необходимого для восстановления организма, сокращается. В итоге спать человек будет урывками и наутро проснется уставшим и обезвоженным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что дневная сонливость у людей оказалась симптомом развития болезни Альцгеймера, которая приводит к преждевременной смерти.

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